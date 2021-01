Mario Vergara

Fotos: Daniel Troncoso

Diario Longino acompañó al general Christian Bolívar Romero, jefe de la Defensa Regional de Tarapacá en un vuelo en helicóptero, comprobando que playas estaban completamente vacías de público.

Según explicó, la idea del sobrevuelo, fue verificar el estado del cumplimiento de las disposiciones, principalmente en el borde costero y las playas de la ciudad de Iquique.

“Efectivamente es posible verificar desde el aire que las playas están desiertas. No hay personas en esos lugares ni el sector sur de Iquique que, generalmente en esta fecha está saturado de gente haciendo uso de las instalaciones como zona de veraneo. Ahora están vacías” dijo el general Bolívar.

Agregó que lo anterior es una buena noticia desde el punto de vista del control, “porque nos facilita bastante para poder focalizarnos ahora principalmente en el centro de la ciudad en sectores donde normalmente se aglomera gente.

Del mismo modo, indicó que ha todo el día monitoreando, comprobando que hay una disminución de la movilidad, “pero todavía debemos seguir insistiendo en hacer llegar el mensaje a la gente de que no salgan de sus casas, si es que no es necesario y volver a acostumbrarnos a los protocolos de no aglomerarse, de no juntarse en lugares donde realizan algún trámite de primera necesidad. Y en eso seguiremos trabajando”.

PLANIFICACION

Junto con lo anterior, indicó que hay una planificación un poco distinta a la que se estaba acostumbrada. Así iremos colocando los esfuerzos de acuerdo a como se vaya comportando la ciudadanía y no necesariamente vamos a tener los mismos lugares”.

El alto oficial dijo que se irán cambiando los lugares de control de acuerdo al comportamiento de las personas tanto en Iquique como en Alto Hospicio.

Explicó tema importante es el monitoreo de zonas rojas mediante el mapa calórico, junto con las estadísticas que les proporciona la autoridad sanitaria para ver en qué lugar es prioritario realizar los esfuerzos.

Tampoco descarta cerrar algunas vías del casco antiguo de Iquique como también playas de estacionamiento, lo que espera concretar esta semana en conversaciones con los alcaldes de Iquique y de Alto Hospicio.

Respecto de la restricción vehicular sed aplicaría durante los fines de semana inicialmente para ver cómo se comportan los conductores con esa medida lo que ve como complejo porque comprende la necesidad de la gente de iniciar algún trámite. En principio sería el fin de semana.