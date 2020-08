Mario Vergara

Fotos: Daniel Troncoso

Los dirigentes de la Feria Itinerante sostuvieron una reunión con el Jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá, general Guillermo Paiva para plantear la molestia de los comerciantes por la presencia de los ambulantes denominados «coleros», que según ellos, perturban el normal desarrollo de sus actividades, al mismo tiempo que pidieron más medidas de control para sostener la normalidad del comercio itinerante.

Tras ese encuentro, el general Guillermo Paiva, Jefe de la Defensa Nacional dijo que la situación de los «coleros» es un tema que lleva años y que la solución debe venir de la Municipalidad, esto porque las Ferias Itinerantes dependen de los municipios.

General Guillermo Paiva, Jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá.

«No obstante eso, todos los días estamos trabajando para que las personas que laboran legalmente en las ferias, lo hagan con tranquilidad, fiscalizando que se cumplan las medidas de seguridad, que no contagien a otras personas y que los clientes que vienen a comprar tampoco traigan el virus, que utilicen las mascarillas entre otras medidas preventivas.

Recordó que desde hace dos semanas está en curso un nuevo plan con presencia militar, Ejército, Fuerza Aérea, con la Marina y con Carabineros, efectivos que han copado la feria con el propósito de mantener el orden y el buen desarrollo de las actividades de ese comercio.

Teolinda Salazar presidenta de la Feria Itinerante y José Astorga manifestaron que una vez que se retira el contingente militar y policial, nuevamente los «coleros» regresan al sector para instalarse con sus especies.

El general Paiva les dijo que ante esa situación aumentará la presencia militar en esos horarios pero que no le pidan que encuentre una solución al problema que le corresponde resolver a la Municipalidad.





«La gente de la Feria Itinerante vino a quejarse que yo habría declarado que cerraría la feria. Eso lo descarto de plano, además no tengo las atribuciones para eso. Yo no voy a cerrar una fiera. Lo que en un momento se hizo fue cambiar el lugar de trabajo para que funcionen mejor. Un buen ejemplo de eso es la Feria Itinerante del Barrio El Morro que es la más ordenada, la más limpia, hay seguridad y está ubicada en un lugar agradable para ir a comprar, el público no se contaminará y no hay «coleros». Esa fue una de las soluciones que ejecutamos».

Junto con lo anterior, el oficial de Ejército encargado de la Defensa Nacional en la Región de Tarapacá, preocupado de alcanzar una solución integral al problema de los «coleros», recordó que está planteada la idea de determinar un lugar exclusivo para esos «coleros» pero que a la fecha el municipio no ha dado respuesta. «Por lo tanto no me pidan a mí que haga una labor que no me corresponde. Lo que piden los comerciantes es que se erradique el comercio ambulante. No podría en un mes o durante el período de excepción arreglar un problema que lleva años en las comunas».

Vale consignar que los feriantes itinerantes están pidiendo la erradicación del comercio ambulante.

El general Paiva recordó que hubo un acuerdo con los feriantes autorizados para ocupar solamente un lado de la calzada donde se instala la feria, pero que finalmente los comerciantes terminaron por ocupar ambos costados para evitar que se lo tomaran los «coleros».

«Eso no lo permitiré. En la medida que respeten lo acordado los seguiré apoyando. Tampoco permitiré que lo ocurrido hoy día cuando llegaron con pancartas reclamando y exigiendo soluciones» dijo el general Paiva.

Los niños

Otra situación que preocupa el jefe de la Defensa Nacional, es lo ocurrido con el primer día de permiso para niños, niñas y adolescentes. «Ahora tenemos otro problema cuando observamos que gran cantidad de padres sacaron a sus niños a la calle. No permitiré que haya un escándalo público con una medida de presión con gente que anda paseando sus niños. Por lo tanto les digo que si no se cuidaron ellos, que a lo menos, cuiden a sus hijos» apuntó.