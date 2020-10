Hasta el cierre de esta edición, el Jefe de la Defensa de Tarapacá no había recibido ningún documento con el requerimiento del presidente del CORE local. No obstante, en entrevista con El Longino, aclaró que cualquier cesión, donación o comodato éste fue efectuado por las empresas mineras al Ejército de Chile y con el alcance expreso que “esta tecnología de punta será utilizada exclusivamente en esta región y para beneficio directo de sus habitantes”.

Con una agenda que –iniciado ya octubre– añade las tareas que la ley chilena le asigna a las Fuerzas Armadas en el próximo plebiscito, el General Guillermo Paiva se hace un espacio para atender, con el mayor agrado, cualquier duda sobre “la carta o documento que circula en redes sociales y que, a la fecha, yo no he recibido como tampoco la institución por sus canales regulares”.

Además, el alto uniformado precisa que “me han llamado de algunas radios para que dé mi versión, de lo cual me he restado porque –dado que no he recepcionado ese material– es imposible que entregue antecedentes sobre el particular; más aún, cuando ni siquiera puedo verificar la veracidad de ese envío y mucho menos de su contenido ni menos responder por trascendidos o filtraciones realizadas a la prensa”.

Sin embargo –a pesar de tal informalidad– el líder de las FF.AA. y policías en el actual estado de catástrofe sanitaria accedió a leer el contenido del texto que fue hecho circular como un adjunto de WhatsApp a la redacción de nuestro diario.

El Jefe de la Defensa de Tarapacá precisa a El Longino que, en su momento, los medios cubrieron la ceremonia donde representantes de compañías mineras, acompañadas de personal del Servicio de Salud de Iquique, participaron de la entrega de un avanzado equipamiento médico para atender a la población bajo contexto de pandemia por coronavirus: En ese momento se informó que se trataba de una tecnología avaluada, en total, en dos millones de dólares, aproximadamente.

Sr. Paiva, conversé con don Rubén Berríos Camilo, presidente del Consejo Regional (Core) de Tarapacá y éste me aseguró que se trataba de una Carta firmada por él bajo el marco de la Ley de Transparencia. Y su impugnación radicaba no en el monto de dinero – porque nunca los ha habido–, sino al alcance regional que tendría el uso de la donación.

– Voy hacer varias aclaraciones al respecto y lo primera que debo que señalar es que, esta autoridad, haciendo uso del legítimo derecho que tiene todo ciudadano en Chile de pedir antecedentes, amparados en la Ley de Transparencia, no tendría para qué haberle puesto el logo regional para el documento que anda dando vuelta en las redes, ni haberlo hecho llegar en su calidad de Core: No era necesario, porque ésta es una prerrogativa que tienen todos los ciudadanos y basta ingresar a la página institucional del Ejército y desde el banner de Transparencia solicitar todos los antecedentes del caso, que es la vía oficial que consagra la Ley..

Por ello, entiendo que el señor Berríos está equivocando el camino, porque basta que solicite la información que le parezca en su calidad de persona natural. Aunque, le repito, yo no he recibido esa supuesta carta y, por tanto, malamente puedo atender ningún requerimiento en forma oficial, con el debido respeto existente entre autoridades que debemos manejarnos con conceptos como la deferencia y la formalidad que esta situación no está cumpliendo.

Entiendo que se refiera a los aspectos de forma. Pero, ¿cómo evalúa la dimensión de fondo o contenido?

– Lo primero que debe saber la ciudadanía que, tal como registró en su momento la prensa local, hubo una entrega de equipamiento médico de parte de empresas mineras durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.

Ahora, respondiéndole a usted por la pregunta que me hace, y no haciéndome cargo de un documento virtual que circula por redes sociales, en efecto se realizó una donación de insumos médicos de alta tecnología, que en la práctica es una cesión de uso que empresas mineras entregan al Ejército de Chile.

Se trata, entre otros, de catres clínicos, materiales para atenciones de urgencia, equipos de toma portátil de radiografías, resucitadores y otros insumos similares, todos de última generación. Y todo este valioso aporte fue entregado con el compromiso de que este material será ocupado única y exclusivamente en beneficio de la población de Tarapacá, a todo evento.

¿Dónde se encuentra hoy todo esa tecnología e insumos donados?

– En el Puesto de Atención Médica Especializado (PAME), que es cargo del Ejército, el cual actualmente está instalado en el Hospital Regional de Iquique. Ese puesto está equipado precisamente con esa valiosa tecnología donada por la gran minería de Tarapacá, sin lo cual no hubiese sido posible haber proporcionado las más de 11.000 atenciones de urgencias médicas producidas, desde que se recibió esta donación a la fecha.