Héctor Rojas Cabrera

Periodista UCN

Lleva en la sangre y en su ADN el amor por esta ciudad.

Nace hace 48 años siendo iquiqueño de tomo y lomo, salesiano y chileno. Con sangre china, portuguesa y peruana por lo que cree profundamente en la migración profunda y positivamente. Sus padres son Leticia y Germán, ya fallecido. Ambos tradicionales comerciantes. Tiene dos hermanos, casado con Astrid, 4 hijos “hermosos y un nieto”, nos cuenta orgulloso.

Estudió en la Escuela Santa María dos años y el resto en el colegio Don Bosco con estudios en Administración de Empresas, y Comercio Exterior. Siendo ex alumno de la UNAP. Sus principales hobbys son leer, cocinar y la música.

Germán Gampuy Prieto, por su sangre corren tres nacionalidades que reflejan uno de los valores de identidad de Iquique como es la presencia de inmigrantes en nuestra historia.

Es la biografía de Germán Gampuy Prieto, nuestro entrevistado en el día de hoy que nos entrega su mirada sobre el Iquique actual y futuro:

-¿Cambiarías a Iquique por otra ciudad para vivir?

-Definitivamente no, mi ciudad de origen y destino por el tránsito en esta vida es y será siempre la República de Iquique.

-¿En qué barrio naces?

-Mi barrio es Barros Arana con Thompson, barrio céntrico, con un excelente recuerdo de los vecinos y hoy en el barrio la Puntilla, también emblemático y fundacional.

-¿Tuviste una niñez feliz?

–Recuerdo mi niñez feliz, en mi club Jorge V y mi colegio ambos extensión de mi hogar todo el año.

-¿Perteneces a algún partido político?

No pertenezco a ningún partido político, pero sí de centro izquierda, progresista y regionalista.

-¿Cómo nace tu amistad o cercanía con la familia Soria?

-Nace de ser iquiqueños, ambas familias salesianas y obviamente por la cercanía de mi familia, desde siempre, con el ex alcalde, hoy senador.

-¿En materia de turismo como calificarías su evolución, su desarrollo, y su estado actual?

En un proceso de desarrollo y transformación gracias al trabajo encabezado por el alcalde, la directora de SERNATUR y los gremios del turismo y comercio de Iquique.

-¿Cómo ves el futuro del turismo de Iquique?

Como un destino sustentable, siendo la puerta de entrada de la región y Sudamérica. Transformándola en una de la palanca de desarrollo y progreso de la ciudad y la región.

-¿En materia de interconexión aérea en que pie nos encontramos sobre todo pensando en conexión con Paraguay, Perú, Bolivia y noroeste argentino?

-Si bien ya existe con Paraguay y Bolivia, nos falta Argentina, Brasil y Perú, como también la conexión inter regional nacional. Esa era labor de LAN antes de ser privatizada, el alcalde (Mauricio Sora) ha iniciado junto a las Cámaras de Comercio las gestiones para que se reestablezcan estas conexiones.

-¿Habrá celebración con juegos artificiales en Cavancha este año? ¿Se adornaran el Mercado Centenario, el Terminal del Agro y la ciudad en general?

-Sobre el año nuevo la responsabilidad del orden público, la seguridad de las personas y la propiedad privada, no es el municipio. Este evento lo requiere por el bien de la ciudadanía y el turismo. No sé si existen las reales garantías de quienes les corresponde esta labor. Pero lo más probable es que no haya juegos artificiales por un tema de seguridad insisto y el alcalde y el Consejo creo que actuarán en definitiva con prudencia.

-¿Cómo has reaccionado frente al estadillo social como persona y como corporación?

-Como ciudadano apoyo las demandas sociales por la desigualdad, el abuso y la discriminación de tantos años. He participado en marchas pacíficas con mi familia, como muchos iquiqueños.

-Los saqueos nunca se habían visto en Iquique ¿Quienes crees tu que están detrás de esta violencia?

-Los mismos delincuentes que hoy no están en sus fechorías habituales, hoy ellos son parte de los saqueos. Se acabaron los portonazos, alunizajes, etc.

-¿La legitimidad de las protestas no está en discusión, ni menos las aspiraciones, pero se critica que culminan en actos violentos?

-Rechazo enérgicamente cualquier acto de violencia venga de donde venga, repudio los saqueos y el lumpen no son parte del ADN del iquiqueño.

-¿El comercio ilegal no va con el crecimiento del turismo? ¿Qué se puede hacer?

-Atenta contra el turismo obviamente, trabajar colaborativamente con el gobierno regional, las policías, SII y también con la ciudadanía. El comercio formal hay que —fortalecer y apoyarlo siempre.

-Las críticas a la limpieza de Iquique es frecuente. ¿Cuál es tu planteamiento frente a este tema?

-Aseo y Ornato hace un trabajo destacable diariamente siempre, destacado por la comunidad. Educar a las nuevas generaciones, multas y sanciones a los que ensucian.

-¿A tu juicio la ZOFRI sigue siendo un gran atractivo turístico?

-La ZOFRI puede volver a ser un atractivo turístico, además de posicionarse como una plataforma de servicios entre Asia y Sudamérica. El turismo de negocios va asociado a esta transformación y ese es el planteamiento del alcalde, apoyado por los empresarios y gremios de ZOFRI.

-¿Vas o no a una elección popular?

-Los desafíos y energías las tengo enfocadas en el turismo desde el municipio, trabajando asociadamente con SERNATUR, gremios y universidades. Esa es mi elección.

-¿Que representa para ti Mauricio Soria Macchiavello?

-Excelente persona y alcalde. Responsable, comprometido con el desarrollo de la ciudad y la región, su empatía y conciencia social son destacables.

-¿Fortalezas turísticas de Iquique?

El patrimonio tangible e intangible, su historia, sus atractivos naturales, su gastronomía infraestructura hotelera, los deportes aventura, junto al buen clima y la hermosa geografía local y un borde costero transparente único a nivel nacional.