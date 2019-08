El gobernador provincial de Iquique, Alvaro Jofré Cáceres, no autorizó la marcha que se realizaría hoy domingo, cuyo objetivo era protestar contra las debilidades que, en concepto de los organizadores de la actividad, presenta el actual sistema migratorio.

Los organizadores habían solicitado autorización para realizar una marcha este domingo 11 de agosto, a partir de las 11 horas, con un recorrido que se iniciaría en la Plaza Prat para seguir por Baquedano hasta la Plaza 21 de Mayo.

“Durante la semana llegó la solicitud de esa marcha, la que se analizó y el jueves hemos firmado la negación a esa marcha, lo cual le fue comunicado hoy (viernes) a las personas que habían presentado la solicitud, explicándoles las razones por las que no se autorizaba la actividad”, dijo Jofré.

Para el gobernador uno de los elementos que se consideró para negar la autorización “fue el llamado que en redes sociales hacía un grupo autodenominado antifascista para juntarse ese domingo en el mismo horario en la Plaza Condell, y podrían generarse situaciones de alteración al orden público por la intervención de terceros que pretendiesen exponer su rechazo a su desarrollo, sin que las características y lugar de realización de las actividades permitan a los organizadores ofrecer garantías suficientes para asegurar la integridad física de sus participantes y público en general”.

“Nosotros tomaremos los resguardos necesarios para que ninguna de las dos actividades se realice, especialmente por un tema de seguridad pública, considerando además que el domingo hay una triatlón mundial en la ciudad y se celebra el Día del Niño, lo que implicará un incremento de la presencia de familias en plazas, parques y vías públicas de la provincia, los que podrían verse afectados conforme el lugar de realización proyectado para la marcha”, dijo Jofré.

Finalmente, el gobernador Álvaro Jofré llamó a no asistir a este tipo de convocatorias, “porque nosotros tomaremos nuestras medidas, especialmente con carabineros para que no se realicen ambas actividades que no están autorizadas”.