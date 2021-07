Respecto la ceremonia manifestó que fue un momento importante en el proceso administrativo descentralizador que inicia Chile y su presencia protocolar fue para acompañar a los funcionarios.

“Es un hito significativo para el desafío que empezamos mañana (hoy), se cierra el ciclo del rol que tenía el intendente y empieza el desafío de las tareas que se vienen para la región en políticas públicas y resolver problemas de vecinos y vecinas de cada comuna de Tarapacá. Nada más acompañar a los funcionarios, aquellos funcionarios y funcionarias de carrera que han trabajado por años con distintas administraciones esforzándose por solucionar problemas de la gente. La fiesta hoy es de la delegación presidencial y vine a saludarles protocolarmente”.

¿Con qué funcionarios inicia su gestión?

-La intendencia regional y la gobernación provincial Iquique pasan a la delegación presidencial, por lo tanto no contaremos con ningún funcionario de esos servicios que comienzan el traspaso. Estamos preparando el ingreso de nuestro equipo de confianza, pero no ha sido fácil porque el Gobierno de Piñera no lo ha hecho fácil. No está cumpliendo con la Ley 21.074, recordemos que se intentó hacer un recorte presupuestario, no se está generando las condiciones para las y los gobernadores regionales.

Mañana, (hoy) haremos ingreso con la jefa de gabinete y jefa de comunicaciones, Carolina Cepeda y Andrea Ramos. Con ello iniciaremos el proceso administrativo para incorporar el equipo de confianza y esperamos que esta vez sea más sencillo y que el gobierno se ponga a disposición de este mandato popular, que lo escogió la gente de Tarapacá. Tenemos que resolver las dependencias, resolver algunos presupuestos que ya están comprometidos para el 2022. Le hemos pedido al Ministro del Interior y S.E. que nos reciba como Gobernadores Regionales para discutir una revaluación del presupuesto del próximo año. Esperamos desde este 14 empezar a desafiar al centralismo que tiene este país, pero que cada día lo vencemos más.

¿Entonces su equipo quién lo integrará?

-Mi equipo estará hecho por las mejores y los mejores profesionales que encontremos y creo que desde ahí, le puedo asegurar, no descansaremos un minuto en poder cumplir lo que prometimos y no fallarles a la región en este momento tan importante.

-Los Consejeros Regionales han indicado que su llegada cambiará el modelo de trabajo

-Espero que las y los consejeros regionales estén disponibles para trabajar por este proyecto que le hace falta a Tarapacá, inclusivo, participativo con sentido de transformación y sentido de urgencia. Estoy seguro que ellos, como yo, están comprometidos de responderle a la gente que nos ha apoyado. Este es un año electoral y sé que están pensando en la elección, y la invitación es que trabajemos porque esa la mejor forma que puede hacer campaña un candidato.

-Se está gestando unidad entre los Gobernadores del norte grande, para llevar temas locales al debate nacional y afianzar la descentralización.

-Con los colegas de la macro zona norte hemos empezado a formular la asociatividad, esperamos a través de asociatividad discutir temas no solo de Ley de Rentas, sino también de las empresas públicas, una agenda fundamental porque se encuentra Zona Franca en este espacio. Hay hartos temas a levantar a nivel central y la mejor forma es hacerlo unidos.