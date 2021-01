Un recorrido por las tres comunas rurales que están cobijando a los ciudadanos extranjeros que ingresan a Chile de manera irregular, para constatar la situación y requerimientos que tienen las localidades, cumplió el gobernador provincial (S) del Tamarugal, Fernando Chiffelle Ruff.

La autoridad manifestó que el objetivo de la visita a Colchane, Huara y Pozo Almonte, fue conocer el flujo de personas y las necesidades de cada comunidad que expongan los alcaldes y requerimientos de los vecinos, “Constatamos lo que se vive hoy en el complejo fronterizo Colchane, lo que enfrenta Carabineros y lo que siente la población en tránsito por la región”

Consultado sobre una posible “militarización” de la frontera, como lo hizo Perú, manifestó no tener antecedentes específicos sobre eso precisando que el énfasis está en mejorar los controles, “el propósito que se busca con la presencia es que nadie entre irregular al país, las fronteras están abiertas solo para quienes residen en el país y están retornando. Quien no cumpla esas condiciones no está autorizado ingresar. El control de frontera, de tránsito, de flujo se regularizará para tener mejor control de la gran cantidad de gente que está llegando. Desde el fin de semana ha ingresado una cantidad que no teníamos considerado y nos ha dado un trabajo accesorio. A raíz de eso Carabineros está extenuado, tenemos trabajando a Fuerzas Armadas y por eso rediseñaremos el plan actual de acción”.

En cuanto a medidas para los migrantes, detalló que sostuvo reuniones con el Jedena, intendente seremis de salud y educación, para readecuar en estos días lo que se ha hecho y tomar medidas adaptándose a la gran presencia de familias que está en las tres comunas rurales y no tenían considerado. Al respecto adelantó que una vez definida esa estrategia tomarán medidas y las darán a conocer oportunamente.

TODOS JUNTOS

Tras el recorrido por las zonas de pernoctación de los foráneos e instalaciones gubernamentales de control migratorio, el alcalde de Colchane Javier García, reiteró la importancia de hacer un trabajo coordinado entre autoridades locales y de nivel central, para que todos juntos solucionen el tema de la migración irregular.

“El fenómeno migratorio sigue afectando a Colchane y la región, hemos dicho que la solución no va por la militarización, la solución debe encontrarse en un trabajo coordinado de gobiernos comunales y gobierno central. Este problema nos afecta a todos, también a los migrantes que vienen en deplorable condición, en mi comuna y toda la región vemos una crisis humanitaria”.