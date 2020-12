Desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, los ministros Delgado, Monckeberg y Hutt condenaron los ataques incendiarios que esta semana sufrieron cuatro buses del Transantiago y presentaron una estrategia para endurecer sanciones a los responsables de daños al transporte público.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg y la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, anunciaron la estrategia legislativa que permitirá avanzar en nuevas sanciones frente a los ataques a vehículos del transporte público.

En ese sentido, el ministro Delgado señaló que “cuando se quema a una máquina, no solamente se está quemando el fierro, las ruedas o el bus, también se está dinamitando el estado de derecho y la dignidad de las personas. Eso no lo podemos aceptar. Tenemos que decir basta. Detrás de la quema de un bus no hay ninguna causa. No podemos normalizar que detrás de la quema de un bus haya una causa o alguien quiera vincularlo a una causa. Eso es inaceptable”.

Las autoridades hicieron un llamado al Congreso para acelerar tramitación del Proyecto de Ley que sanciona estos hechos, conocida como Ley Juan Barrios. Además, el Ejecutivo impulsará la tramitación de un Proyecto de Ley de un grupo transversal de parlamentarios, que sanciona ataques al transporte público y la infraestructura asociada.

Al respecto el ministro Monckeberg recalcó que «desde hace unos meses hemos venido construyendo una agenda en materia de seguridad y con el ministerio del Interior estamos haciendo los esfuerzos para que esa coordinación empiece a dar frutos en el Congreso. Esta es una labor en conjunto, en la que Segpres coordinará y apoyará la labor legislativa que Interior lleva adelante en materia de seguridad para que dé buenos resultados».

De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, un 40% de los viajes motorizados en Santiago se realizan en transporte público.

La ministra Hutt precisó que “el Transporte Público ha probado ser una herramienta de equidad. Hemos hecho un enorme esfuerzo por subir la calidad, por devolver a las personas servicios como los que merecen, por poder movilizarnos en la ciudad en buenas condiciones en Santiago y en las regiones, por eso la pérdida de buses tiene un impacto que supera la pérdida material, porque impacta directamente en la calidad de vida de los miles de usuarios que a diario viajan en el sistema. Este tipo de hechos son una perdida y un deterioro que daña directamente a las personas”.

Para lo que resta del período legislativo, el Gobierno está comprometido con combatir la pandemia del Covid-19 y sacar adelante la Agenda Social, la Recuperación Económica y del empleo y la Agenda de Seguridad Ciudadana.

En los próximos días, los ministros de Interior y Segpres anunciarán una agenda en materias de seguridad pública, cuyo objetivo es reimpulsar una serie de proyectos de ley que hoy se encuentran en tramitación en el Congreso y así lograr su aprobación en del corto plazo.