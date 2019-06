Campeonato Nacional Federado sub 15 – sub 17

El evento que se desarrollará en el Centro Entrenamiento Olímpico, CEO, de Ñuñoa será escenario de los 6 pesistas juveniles de la comuna que competirán en las categorías de 55 a más de 102 kilos, aseveró el entrenador Juan García Cortés.

Este evento, dijo, será la primera prueba de importancia que tienen los deportistas del club de halterofilia “Kamehouse”, el cual entreno en su corta existencia de más de un año. “Nuestro objetivo apunta a ganar experiencia y que los chicos que defenderán la halterofilia de Alto Hospicio conozcan a otros competidores y se nutran de conocimiento y nuevas técnicas para que la apliquen en sus futuros torneos”, aseguró.

Asimismo, reiteró que también espera que el campeonato sea un buen apronte para los pesistas hospicianos y porque no, el comienzo de una serie de títulos que en un corto plazo posicionarán la halterofilia de la comuna en el concierto nacional.













En esta oportunidad viajan 6 pesistas, de ellos 2 damas, Javiera Castro que competirá en categoría 55 kilos y Mary Hinojosa en 64 kilos, ambas en sub 17.

Por los hombres, Jefherson Vilches en los 67 kilos, en sub 15 y Cristian Aldunate en los 73 kilos en sub 15-17, También encabezan la delegación Felipe Medalla en los 89 kilos en sub 17 y Jean Pierre Reyes en más de 102 kilos en sub 15.

El torneo está previsto para los días 20, 21,22 y 23 de junio, reunirá a delegaciones de diferentes ciudades del país.

Se consigna que el club “Kamehouse” está integrado por 25 deportistas, 5 damas y 20 varones, cuyas edades fluctúan entre los 10 y 23 años de edad, y tienen su entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, CAR, de la Pampa de lunes a viernes de las 20.00 a las 22.00 horas.

Los 6 pesistas que defenderán la halterofilia local son estudiantes que se han formado en los talleres municipales y pertenecen a los colegios Nirvana de La Pampa, Liceo Los Cóndores de Villa Frei y Liceo Rupanic School de La Pampa.

Para septiembre próximo, según el entrenador Juan García pretenden organizar un Campeonato de Halterofilia todo competidor para fomentar la disciplina en la comunidad de Alto Hospicio.

La halterofilia o como comúnmente se le llama levantamiento de pesas es la práctica deportiva que comprende el levantamiento del máximo peso posible en una barra en cuyos extremos se colocan varios discos, los que determinan el peso final que se levanta.