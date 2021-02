De esta manera contestó el doctor Enrique Paris a los alcaldes de 9 comunas -entre ellos el edil de Iquique- quienes arremetieron contra el Ministerio de Salud por “promesas incumplidas” respecto de que “no habría cuarentenas de más de 4 semanas”.

Isabel Frías

Periodista U.C.

«Lamento que (existan) comunas que todavía no hayan podido salir de la cuarentena a pesar de que cumplieron las 4 semanas, que era la fecha que nosotros fijamos, y obviamente que no nos vamos a desdecir eso«, declaró la mañana de ayer viernes el doctor Enrique Paris, durante la actualización de datos de la pandemia en el país y los avances y retroceso del Plan “Paso a Paso”.

Hay que recordar a nuestros lectores que, durante el mes de enero recién pasado, el Ministerio de Salud anunció que el año se inauguraría con un Plan “Paso a Paso” más estricto.

Dentro de ese nuevo diseño, el propio jefe de la cartera sanitaria informó que este nuevo sistema contemplaba nuevas condiciones de avance y retroceso: Cuando una comuna cumpliera 4 semanas en Fase 1 (o Cuarentena), ésta avanzaría a Fase 2, con la finalidad de “no perjudicar al comercio y no abrumar a las personas confinadas por tantos días”.

No obstante, tanto Iquique como Alto Hospicio no solo ya llevan 4 semanas con su gente confinada, sino que sus alcaldes y la ciudadanía ven como se está cerrando la primera quincena de febrero y aún no hay luces de avanzar a la siguiente fase. Los comerciantes y pequeños empresarios se están organizando y esperan llevar a cabo protestas a partir de la próxima semana

“LA GENTE SE ILUSIONA”



Durante la jornada de ayer, el alcalde Mauricio Soria Macchiavella declaró a la prensa nacional: «La letra chica no se dice y por eso genera esperanza, confusión. Cuando se dan a conocer las cosas, deben ser claras, pero han sido ambiguas. ¿Para qué se hace este anuncio, si se generan expectativas y no se va a cumplir? El Gobierno debe tener cuidado porque la gente se ilusiona y luego se frustra», afirmó a la prensa el alcalde de Iquique.





En el sitio web del Plan “Paso a Paso” se alude específicamente a que la fase de cuarentena, durante este 2021, «tendrá una duración máxima de cuatro semanas».

No obstante, durante la jornada previa, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac desconoció de este reglamento: «Si bien es cierto en algún momento dijimos que estas cuarentenas iban a durar cuatro semanas, no es menos cierto que las cifras que determinan que una comuna entre en cuarentena son extraordinariamente importantes».

Lo anterior fue refrendado por el propio Ministro de Salud, quien -en la misma línea que Dougnac- dijo: «Lamento que haya comunas que todavía no hayan podido salir de la cuarentena a pesar de que cumplieron las 4 semanas, que era la fecha que nosotros fijamos y obviamente que no nos vamos a desdecir eso», declaró.

La máxima autoridad sanitaria del país también reconoció que las cuarentenas “son dolorosas”, precisando que son nueve las ciudades que están en esta condición. Tras consultas periodísticas, Enrique Paris explicó que las comunas en cuestión «no lograron pasar porque a pesar de que tienen número buenos como dicen ellas, y así hay que reconocerlo, tienen todavía una incidencia muy alta. Nosotros hemos fijado un valor de incidencia (de contagios) bajo 500 por cien mil habitantes».

SALUD Y ECONOMÍA



Añadió, asimismo, que » me gusta responderles obviamente con claridad y vamos a revisar las cifras para tener esa respuesta lo más fidedigna posible», remarcó.

El doctor Paris sumó más argumentos a su explicación: «Yo entiendo que las cuarentenas son dolorosas, yo jamás apoyé las cuarentenas ciento por ciento; desde el comienzo hubo otras personas muy connotadas que apoyaban las cuarentenas, el cierre total, yo nunca lo apoyé totalmente. Pero cuando hay que tomarla, hay que tomarla por razones sanitarias y eso debe ir acompañado de ayuda social, porque entiendo que la persona que no tiene sueldo, que no tiene salario, que no puede sacar plata del bancomático como otros, obviamente que tiene que salir a buscar el pan y el trabajo día a día le permite obtener ese pan o ese dinero para alimentar a sus hijos así que los entiendo perfectamente».

Al cierre de su intervención, el Ministro de Salud terminó recalcando que «aquí tenemos que hacer un balance entre salud y economía que tanto se ha discutido, y yo tengo que defender la salud obviamente, y evitar que los hospitales colapsen, evitar que las unidades de tratamiento intensivo colapsen, y que ni Dios quiera tengamos más fallecidos».