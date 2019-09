Nelson Mondaca presidente del Sindicato Interempresas de Trabajadores de Zona Franca de Iquique:

El gremialista respondió a consultas sobre supuestas desvinculaciones en el sector. Pero también dijo que si se van a aplicar políticas en el sistema franco que tiendan, de una u otra manera, entrar en la línea del presidente Trump y no de China, acarreará consecuencias. Asimismo, opinó que el sector industrial quedó desfasado con todos los acuerdos internacionales de libre comercio que Chile ha suscrito y que solo queda la parte comercial, que es la mayor fuente de empleo, pero que si no es enfocada en la era de la tecnología e innovación, quedará definitivamente fuera de competencia.

MARIO VERGARA

Nelson Mondaca Ijalba, el más antiguo sindicalista de zona franca y zona franca de extensión, dijo que de 80 empresas que tenía ZOFRI no funcionan más de dos o tres de ellas y que las causas son los tratados de libre comercio, porque en este escenario se insertó la libre economía de la globalización. Afirmó que en la actualidad el gran cambio cultural de las compras del consumidor están orientadas básicamente en la Internet y que es un error mantener las mismas normas vigentes del paso.

Nelson Mondaca Ijalba, presidente del Sindicato Interempresas de Zona Franca y Zona Franca de Extensión de Iquique.



-¿Por qué asegura aquello?

– Es que todavía pensamos que aquí no ha ocurrido nada y que se deben mantener las mismas normas legales y regulaciones del pasado. Eso es un error

-¿Es efectivo, como comentan algunas voces, que se están produciendo despidos en Zona Franca?

-En forma concreta y directa no tengo conocimiento de ningún despido hasta el día de hoy. Eso es lo que tengo en mi oficina. No tengo despidos directos. Además, los delegados y dirigentes de los diferentes sectores del Barrio Industrial y de Galpones tampoco han registrado despidos en sus áreas. Lo que sí, es que hay una amenaza fuerte, lo cual llevaría a despidos, especialmente en sector de galpones, por el cierre de algunas empresas que no estarían obteniendo la rentabilidad deseada en sus actividades económicas.

-¿Cuáles podrían ser las causas de estas preocupantes señales?

-Es que la Zona Franca está sujeta a los embates de la economía nacional e internacional. Lo que nos debe preocupar a nosotros, y ya se ha dicho no solamente por quien habla, sino que por otras personas que están pendientes del tema, es que Zona Franca necesita medidas que ayuden a mantener su competitividad y para eso se debe hacer revisión de sus políticas, pero debemos entender que el gobierno, actualmente está alineado al alero del Presidente Donald Trump de Estados Unidos, país que tiene una guerra comercial con China, que es el principal socio de los principales proveedores de zona franca, es China. Entonces, obviamente, si van a aplicar políticas que tiendan de una u otra manera a entrar en la línea del presidente Trump y no de China, acarreará consecuencias.

-A su criterio, que es lo que debieran hacer las autoridades para enfrentar esta preocupante situación?

-Se deben proponer medidas legales que vayan a fortalecer el empleo en Zofri, para fortalecer sus ventas y para eso se necesita la voluntad política del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es decir hacia dónde queremos ir con Zona Franca porque ya la parte industrial quedó desfasada con todos los acuerdos internacionales de libre comercio que Chile ha suscrito.

-¿Entonces que nos queda del sistema franco?

-La parte comercial; pero si no la enfocamos en la era de la tecnología e innovación, estamos definitivamente fuera de competencia, entonces ahí no hay nada que hacer. Así es que, la mayor fuente de empleo sigue siendo nuestro centro comercial, el Mall, donde se genera más empleo concentrado es ahí. Debemos preocuparnos para que el sistema franco, en su centro comercial y en general apliquen medidas que sean un repunte para el comercio que genera Zofri, sea en el Barrio Industrial, sea en galpones y fundamentalmente, como decía su área comercial, el Mall.

-¿Qué plazo sería el más propicio para potenciar el sistema franco y de qué acciones se trataría?

-Hay que aplicar medidas de aquí hacia el año 2030-2050, entendiendo a Zofri como la principal palanca de desarrollo de nuestra ciudad, en forma especial en su comercio que genera tanto para nuestra ciudad, como para las regiones vecinas y para todo el Cono Sur.

-¿Actualmente, cuántas personas laboran en el sistema franco en total?

-De acuerdo a las estadísticas que manejamos y a nuestro juicio se generan directamente puestos de trabajo para alrededor de 30.000 personas, entre empleos directos e indirectos. Pero a pesar de la desaparición de toda el área industrial los empleos se han mantenido, fundamentalmente las ventas de los automóviles usados.

-Por qué habla de la desaparición del Barrio Industrial?

-Porque de ochenta empresas que tenía ZOFRI, actualmente no funcionan más de dos o tres de ellas y las causas son los tratados de libre comercio, porque en este escenario se insertó la libre economía de la globalización y así la zona franca quedó fuera de todos estos tratados. El parque automotriz y la venta de automóviles reemplazaron a las industrias.

-Usted señala que estas situaciones son consecuencia de la escalada de conflictos entre China y los Estados Unidos por qué?

– Es uno de los factores que se deben tener presente y son las consecuencias de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Creo que la Zona Franca, es estratégica, juega un papel muy importante en el Cono Sur de América. Entonces todo el desarrollo del comercio en estos momentos, sabemos claramente que los chinos tienen gran influencia en las ventas hacia nuestros países vecinos, por lo tanto hacia el Cono Sur.

-¿Y qué opina usted del contrabando de artículos y vehículos principalmente hacia Bolivia y quién debe poner los cascabeles al gato?

-El contrabando lo tiene que parar Bolivia cuando entra a su territorio. A mi juicio, todavía no se produce el contrabando en el territorio nacional de nuestro país

La Época de Oro de Zofri

Le consultamos al dirigente Nelson Mondaca, sobre el origen de la Zona Franca, que comenzó con incentivos para estimular la instalación de industrias para generar empleos, pero que después fue orientada al sector comercial.

Recordó que la época de oro de la Zofri ya no es y que actualmente hay una comprensión errónea del sistema y que se quedó en el pasado, porque hoy en día es el tiempo del comercio en la Internet, no presencial.

«Fue ideada para el consumidor, del público a través de los mall, a las cadenas del retail: pero el gran cambio cultural, las compras del consumidor están orientadas básicamente en la Internet. Todavía pensamos que aquí no ha ocurrido nada y que se deben mantener las mismas normas legales y regulaciones del pasado. Eso es un error, es imposible. Hay que mirar hacia el futuro y hoy día le corresponde al gobierno impulsar los cambios en Zona Franca en todos los niveles, si realmente quiere potenciar la Zofri y lo hablo por las ocho zonas francas que existen en el país» recalcó el sindicalista.