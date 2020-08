Balance del gobernador Álvaro Jofré tras 95 días de cuarentena

Para el gobernador provincial de Iquique, Álvaro Jofré Cáceres, la prolongada cuarentena, con indicadores que suben y bajan, “ha sido y es una situación angustiante para los niños y para los adultos mayores”, pero junto a ello recalca que no se ha asumido el daño continuo que se hace al estar saliendo, sin precauciones, y de no hacer caso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria, como el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento físico.

Gobernador Alvaro Jofré Cáceres

En ese sentido, Jofré reitera que “hemos sido súper desobedientes y no disciplinados para seguir los lineamientos de la autoridad sanitaria; en fin, no se ha tomado el resguardo y al final el resultado es lo que ocurre hoy: la prolongación de la cuarentena”.

– ¿Cómo se puede explicar el aumento de gente en la calle, pese a todos los llamados a quedarse en casa?

-Lamentablemente, la gente no entiende el tema del autocuidado. No lo tienen asociado y no solamente por el tema de la cuarentena. Es cosa de ver como se compran alimentos en la calle, como sacan la basura el sábado cuando no hay que hacerlo. Y esos son temas de autocuidado. Esta problemática no es de comunicación, sino que está arraigada en nuestras costumbres que tenemos como iquiqueños.

-La cuarentena ha sido angustiante para los niños, pero ahora podrán salir tres veces a la semana, ¿qué opina de esa medida?

-Creo que muchos estamos esperando ese momento, pero ojo no se trata de salir y reunirse con los amigos, como en otros tiempos. Es una medida positiva para aquellos niños que, por ejemplo, viven en departamentos o en casas muy pequeñas puedan salir bajo el resguardo de un adulto. Tengo mis temores y espero no tener los parques con patrullas militares para evitar las aglomeraciones e insistir en el distanciamiento físico. En sentido, hay que trasladarle la responsabilidad a los municipios en el sentido de cerrar los juegos infantiles para evitar el uso que está prohibido. Si la gente entiende el valor del autocuidado no es necesario poner restricciones.

MUNDO PRIVADO

Junto al intendente Miguel Ángel Quezada y el jefe de la Defensa Nacional en Tarapacá, general Guillermo Paiva, el gobernador ha participado en reuniones con ejecutivos de bancos y del comercio, invitándolos a que también se preocupen del entorno de sus instituciones, donde la gente hace la tradicional fila.

“Hemos conversado con gerentes de diversas instituciones en una especie de ayuda colaborativa, instándolos a que no solamente apliquen medidas al interior, sino que también se preocupen del entorno, como lo hacen en las AFPs, que salen con un rompe filas para explicarle a la gente que ciertos trámites se pueden realizar por internet. El espíritu del gobierno es evitar que se haga la fila y que el sector privado también se involucre en el tema. Pero debemos hacer entender a estas personas que hay trámites que se pueden realizar a través de internet, pero vemos que la gente prefiere el cara a cara para poder relacionarse en un trámite habitual. Pero esto de los trámites no presenciales, vía internet, llegó para quedarse. Como gobernación nos pasó en el Departamento de Migración y Extranjería, donde teníamos todos los días una gran fila con más de 300 personas, que hoy no existe porque se sacan citas online.

– ¿Son los sectores más vulnerables los que no respetan las medidas sanitarias?

-La mayoría de las infracciones son por no respetar el toque de queda o por no usar la mascarilla. No quiero estigmatizar ninguna población, pero la recomendación es si usted no usa la mascarilla es probable que un familiar se contagie y pueda morir. Los números indican que vamos bajando, pero nos falta para salir de la cuarentena y entrar a transición. Pero ojo regresar a la cuarentena es muy fácil.

-Como visualiza las próximas semanas. ¿Nos acercamos a la fase de transición?

-Estoy muy confiado. Creo en el ciudadano, en el poblador, porque no podemos aguantar más esta circunstancia. Pero cuando sucedió lo del 10 de agosto, me dije ojalá sea un paréntesis y espero que no haya más santos que celebrar, porque es súper complejo. Yo confío de que no haya malos resultados la próxima semana, debido a la gran cantidad de personas en cada sector de Iquique. Fue penoso de que la instrucción de la autoridad no fuera considerada, pese a ello creo en la gente de Iquique, de Tarapacá, en el sentido de que podemos salir adelante.