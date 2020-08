Como parte de la estrategia covid-19 para dar atención a todos los pacientes del país, es que la red de hospitales públicos y privados funciona como una red nacional, lo que permite el traslado de pacientes en estado crítico conectados a ventilación mecánica, entre regiones.

De esta forma, en Arica, ya han sido 23 pacientes los que se han sido trasladados a la ciudad de Santiago, producto del alto porcentaje de ocupación que tuvo durante el mes de julio el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé, llegando a un 90% de ocupación en las camas críticas.

Al respecto la directora del Servicio de Salud Arica (SSA), Dra. Magdalena Gardilcic, explicó que, del total de pacientes derivados a Santiago han regresado cuatro y lamentablemente han fallecido dos, producto de la gravedad de su enfermedad y el resto de los pacientes se encuentran aún en el proceso de control y evolución esperando un buen desarrollo de su enfermedad.

“Me sentí mal en la casa, yo y mi señora estábamos con controles en casa y empecé a sentirme muy mal, me vinieron a ver y lo último que me acuerdo fue que me llevaron a la urgencia del hospital, cuando desperté estaba en Santiago”, con estas palabras Juan Choque comenta lo que recuerda de su enfermedad.

Juan Choque

Don Juan explica que no tiene enfermedades de base y que en su casa viven cinco adultos y un niño – su nieto – de 11 años. El primero en contagiarse con covid-19 fue su hijo quien pasó la enfermedad en una residencia sanitaria y ellos estuvieron con controles en domicilio hasta que en una de las visitas que le hicieron le dijeron que debía acudir a la urgencia del Hospital de Arica.

Por su parte, el Dr. Marcelo Contreras contrajo el virus en su trabajo. Cuenta que, tras tener un intenso dolor de cabeza y fiebre, le tomaron el examen PCR, el que dos días después arrojó resultado positivo y mientras se preparaba, porque iban a ir a buscarlo para llevarlo a una residencia sanitaria, tuvo que llamar a una ambulancia del servicio de atención médica de urgencia (SAMU) porque sus molestias se agudizaron.

“Me acuerdo que me llevaron a la posta, estuve unos días hospitalizado en el piso intermedio covid y me avisaron que tenían que intubarme porque esto se había complicado y lo último que recuerdo del Hospital de Arica es que me bajaron a pabellón y hablé con el anestesiólogo, quien me explicó lo que iban a hacer”, relata.

Contreras agrega que cuando despertó en Santiago, no sabía que había pasado y logró visualizar unos edificios que le hicieron comprobar que realmente estaba en Santiago. “Fue una experiencia fuerte, fue muy duro, pero en esta vida me siento bien, plácido ya que volví bien” dijo.

Ambos pacientes fueron trasladados al Hospital de Urgencia Asistencia Pública – Ex Posta Central – de Santiago y en los dos casos coinciden que algo muy bueno fue las videollamadas que personal del centro asistencial les hacían con sus familias, contacto que ellos creen ayudó mucho a su recuperación.

La directora Gardilcic acotó que en los últimos días no se han realizado más traslados a otras regiones, debido a que el índice ocupacional de camas ha descendido lo que permite tener camas disponibles para pacientes covid.19

Respecto del trabajo de la red nacional covid-19, comentó que “ha sido un gran aporte y ha sido también una tremenda oportunidad de ver cómo la red de verdad se articula, se organiza y responde a las necesidades de toda la población, independiente del territorio donde nosotros nos encontremos y eso nos da mucha tranquilidad”.