Isidora Guzmán creadora de la APP

“Encuentra tu lugar” es la aplicación que permitirá que personas con movilidad reducida puedan encontrar estacionamientos cómodos, cercanos y disponibles en la comuna y fue creada por una niña de 14 años.

El lanzamiento está fijado para agosto de este año y funcionará en Las Condes como primer objetivo.

Isidora Guzmán (14) con el apoyo de TREMENDAS y la Ilustre Municipalidad de Las Condes, implementará una aplicación que ayudará a las personas con discapacidad a orientarse en las calles de la comuna de Las Condes en primera instancia y, en el resto de la Región Metropolitana a mediano plazo.

La aplicación que fue creada por Isidora Guzmán y se llama “Encuentra tu lugar”, está dirigido a los usuarios con movilidad reducida que requieran usar un estacionamiento para personas en situación de discapacidad, esto permitirá que puedan desplazarse libremente por la comuna, encontrando fácilmente estacionamientos que se ajusten a sus necesidades.

El objetivo del proyecto es crear una aplicación que contribuya a toda la comunidad, poniendo énfasis especialmente en las personas en situación de discapacidad y generando conciencia social, compromiso y soluciones.

Para Isidora Guzmán la idea nació por un motivo concreto: “a partir de una necesidad de no poder encontrar un estacionamiento fácil y rápido. Hace algún tiempo yo estaba más integrada en la innovación social y se me ocurrió ayudar a mi comunidad poniéndome en los zapatos del otro que, en este caso, son las personas con discapacidad. Lo hice, planteándome necesidades que no sólo yo tengo. La vida de las personas con discapacidad no es fácil y ayudándonos entre nosotros podemos hacer una sociedad más colaborativa. Ojalá esto se pudiese expandir hacia otros lugares, además de la comuna de Las Condes, y que no sólo sean estacionamientos para contribuir a una comunidad más solidaria”, señala.

Isidora Guzmán es estudiante de 8º básico. Isidora tiene una parálisis cerebral y ha convertido su causa en su motor de vida. Es parte del movimiento TREMENDAS al que también pertenecen jóvenes con talento como la cantante Sophi Lira, Catalina Taccone(elegida como una de las 100 jóvenes líderes por Revista Sábado) y Julieta Martínez, Premio Mujer Influyente Joven 2019, en el marco de Apec Chile.

TREMENDAS facilitó el vínculo para que la Municipalidad de Las Condes conociera el proyecto de Isidora Guzmán. Ya hubo dos reuniones, incluído el alcalde Joaquín Lavín, en el que acordaron una capacitación con los encargados del proyecto, empresa JaponesaNEC Chile, quienes guiarán a Isidora en la creación de este valor social a través de la integración del ser humano en el mundo digital con la aplicación “Encuentra tu llamado”.

“Estoy feliz por ISIDORA, ha sido un enorme aporte a nuestro equipo TREMENDAS y ejemplo para muchas y muchos. Me enorgullece que desde nuestro movimiento TREMENDAS se colabore para visibilizar y conectar a Isidora con el municipio y el alcalde porque ese es nuestro objetivo: visibilizar y conectar para que el talento con sentido se amplifique en Chile y ojalá en todo el mundo”, indica Julieta Martínez fundadora e integrante de TREMENDAS.