Proyecto MINVU

Las plazas son para que disfruten los niños y no la delincuencia, se refirió el Alcalde Patricio Ferreira, durante la inauguración de la moderna Plaza Mirador del Pacífico en el sector de La Pampa.

Dijo que el proyecto que surge de la preocupación de los vecinos por mejorar la situación de las áreas verdes del sector, que no eran visitadas por la población, al existir sitios eriazos que creaban acumulación de basuras y presentaban acciones delictuales, hoy día eso ya no debe ocurrir. “Con mucho esfuerzo el gobierno regional y comunal trabajan en conjunto para hacer frente a la sensación de inseguridad, en donde instamos a los vecinos a empoderarse de los espacios públicos para que no lo utilicen los delincuentes y los drogadictos”, aseveró.

Asimismo, recordó que la ciudad ha ido creciendo en viviendas y esta era la quinta plaza en el sector de La Pampa, que se han habilitado en sus dos años de gobierno.





Frente a las inquietudes de los vecinos sobre otros proyectos en la zona, el jefe comunal, aseguró que hay uno que está al lado de la reciente plaza, y que concierne a un colegio para mil 200 alumnos que está en proceso, ya está diseñado y solo falta regularizar temas de propiedad del terreno. “Para cumplir este proyecto necesitamos también el compromiso del gobierno para que nos apalanque recursos y así podamos construir un establecimiento educacional para todos los niños del sector”, afirmó.

Entre otros proyectos de desarrollo, destacó el de Cámaras de Televigilancia que ya está aprobado y próximamente va a entrar a operar cuando se ingresen los recursos económicos para darle mayor tranquilidad y seguridad a todos los habitantes de Alto Hospicio.

Por otra parte, este hermoso espacio común de encuentro y recreación que corresponde al Programa Recuperando Barrios, del MINVU, tuvo una inversión de más de 175 millones de pesos, comprende una superficie de más de mil 900 metros cuadrados y forma parte del Barrio Mirador Vista al Mar.

Se construyó un plaza de 651 metros cuadrados y un circuito de pavimentos que generan la conexión peatonal accesible entre los pasajes y la plaza. También se incorporaron áreas con pasto sintético, sombreaderos y asientos que se unen a este circuito peatonal accesible.