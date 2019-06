Anaís Véliz, Joaquín Soto y Alan Muñoz, en Pro Mujeres, Hombres y Junior fueron los monarcas mundiales de la fecha de la Association of Professional Bodyboarders que se disputó la última semana en la “Tierra de Campeones”.

Realmente una espectacular jornada se vivió en la playa de Bellavista, en el barrio de El Morro, Iquique. Esto porque se disputaron las finales del Bellavista Bodyboard Pro 2019, en donde tres chilenos se coronaron campeones del certamen en las tres categorías que se disputaron en la costa de la “Tierra de Campeones”.

En primer turno, en una inédita final chilena y de iquiqueños, Joaquín Soto venció a su amigo Lucas Vergara para coronarse en la categoría juvenil. Soto obtuvo un resultado total de 13.35 puntos, contra un 6.65 de Vergara. Soto, tras ser cargado en andas por la victoria, como se realiza tradicionalmente en los deportes acuáticos, afirmó que “creo que el ser local fue un factor, porque pese a los rivales de categoría mundial, influyó el conocimiento de las olas y el apoyo de mi gente. Competí con un amigo, lo que me puso muy feliz. Él hizo que subiera mucho el nivel y exigirme al máximo”.

El segundo turno fue el de las damas. En el Pro Mujeres la oriunda de Quinteros, Anaís Véliz, logró una espectacular y primera victoria de una mujer chilena en la historia del deporte en una fecha del tour mundial. Véliz venció a la experimentada japonesa Sari Ohhara con un puntaje de 15.00 ante un 11.90 de la nipona.

Véliz afirmó tras la competencia que “estoy feliz porque esto ayuda a que el deporte siga creciendo más. Me alegra que el alcalde de Iquique apoye este tipo de torneos que son de nivel mundial. Eso nos permite tener un mayor roce y surgir en el Body. Se está formando deportistas de alto rendimiento aquí, fuera de esto. Estoy emocionada, no lo puedo creer, tengo poco para decir en un momento de tanta felicidad como este”. La quinterina recibió 9.000 puntos para el tour y un cheque por US$4.000.

En último turno y como cierre del campeonato, el nacido en El Tabo, Alan Muñoz se quedó con la máxima corona, 5.000 puntos para el ranking mundial de la APB y un cheque por US$5.000 del certamen al vencer en el último minuto con una espectacular ola evaluada con 8.25 puntos, al brasileño David Barbosa. Este último, había eliminado a Tristan Roberts (Segundo mejor piloto en el escalafón mundial) en semifinales, por lo que el logro se convirtió en hazaña para Muñoz.

Alan Muñoz tras la victoria dijo que “estoy muy feliz porque esto hará seguir creciendo la actividad y sumando adeptos. Este deporte está creciendo, hay materia prima quedó demostrado y hace que los jóvenes se alejen de cosas malas como las drogas, que lo único que hacen es perturbar lo que realmente pueden llegar a alcanzar como personas”.

Este evento fue organizado por la Ilustre Municipalidad de Iquique, mediante la Corporación Municipal de Deportes en conjunto con la Association of Professional Bodyboarders. El alcalde, Mauricio Soria afirmó tras la competencia que “estamos muy felices y orgullosos de recibir este tipo de competencias. Como ciudad hemos activado un plan que aproveche estas condiciones naturales, que nos ayude a posicionarnos como la capital del surf y el bodyboard no sólo en Chile, si no que también ubicarnos como referentes de las disciplinas en Sudamérica”.

RESULTADOS DE LA JORNADA

FINAL – PRO JUNIOR

Joaquín Soto (CHI) /7.00 – 6.35/Final: 13.35 derrotó a Lucas Vergara (CHI) /3.65 – 3.0/Final: 6.65

FINAL – PRO MUJERES

Anais Véliz (CHI) /8.0 – 7.0/Final: 15.00 derrotó a Sari Ohhara (JAP) /6.0 – 5.9/Final: 11.90

SEMIFINALES – PRO MUJERES

Sari Ohhara (JAP) /6.75 – 5.75/Final: 12.50 derrotó a Ayaka Susuki (JAP) /6.25 – 5.4/Final: 11.65

Anais Véliz (CHI) /6.0 – 4.25/Final: 10.25 derrotó a Isabel Sousa (BRA) /6.75 – 1.75/Final: 8.5

FINAL – PRO HOMBRES

Alan Muñoz (CHI) /9.5 – 8.65/Final: 15.75 derrotó a David Barbosa (BRA) /8.25 – 7.5/Final: 15.75

SEMIFINALES – PRO HOMBRES

David Barbosa (BRA) /6.0 – 5.5/Final: 11.50 derrotó a Tristan Roberts (RSA) /10.00 – Pen. Sin seg. ola/Final:10.00

Alan Muñoz (CHI) /8.0 – 5.5/Final: 13.5 derrotó a Alan Espinoza (CHI) /6.5 – 4.25/Final: 10.75

CUARTOS DE FINAL – PRO HOMBRES

David Barbosa (BRA) /7.5 – 7.1/Final: 14.60 derrotó a Kevin Orihuela (ESP) /7.15 – 5.75/Final: 12.9

Tristian Roberts (RSA) /9.25 – 9.5/Final: 18.75 derrotó a Gabriel Braga (BRA) /8.5 – 7.75/Final: 16.25

Alan Espinoza (CHI) /7.0 – 6.75/Final: 13.75 derrotó a Sammy Morretino (HAW) /7.75 – 5.35/Final: 13.10

Alan Muñoz (CHI) /8.5 – 7.65/Final: 16.15 derrotó a Maikol Pascal (CHI) /8.0 – 7.75/Final: 15.75