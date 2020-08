Alcalde Mauricio Soria Macchiavello señaló que este establecimiento educacional reúne todos las condiciones de seguridad para recibir un gran número de persona.

El miércoles 5 de agosto se iniciará la atención de público que va a realizar el trámite presencial del retiro del 10 % de sus fondos previsionales, de acuerdo a lo señalado por Juan Contreras, supervisor del sistema en Iquique.

Por esta razón, ayer por la mañana el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, recorrió las instalaciones Liceo Municipal Elena Duvauchelle, las cuales serán habilitadas para efectuar trámites presenciales para retiro del 10% de las AFP.

El alcalde Mauricio Soria informó que estos días se realiza una limpieza profunda en el colegio y la adecuación respectiva por parte de las AFP con el objeto de permitir a los usuarios comodidad y seguridad en dicho trámite.

Pero para el jefe comunal es esencial “el autocuidado y a la responsabilidad de las personas, ya que quienes acudan a este lugar deben venir con su mascarilla y cumplir con las medidas sanitarias.”

“Hemos entregado este colegio porque consideramos que es el más apto, más grande, que va a permitir hacer el trámite del 10% con seguridad y comodidad, esto fue por la asociación de las AFP y toda la logística para la atención le corresponde a dichas empresas, preocupándonos nosotros por el tema de la seguridad de las personas”.

El liceo estará habilitado desde mañana miércoles 5 de agosto hasta el martes 11 de agosto. Los días para realizar el trámite serán este miércoles, jueves y viernes ; además del lunes y martes de la próxima semana. El horario de atención será continuado desde las 9.00 y hasta las 17.00 horas.

El alcalde Soria agregó, que de acuerdo al plan paso a paso, “vamos a prepararnos como ciudad, lo que necesitamos es que cada día disminuya el número de contagiados con Covid-19, para poder salir de la cuarentena y pasar al siguiente paso”.



En tanto, precisó que funcionarios de las Direcciones de Tránsito y de Aseo ornato, trabajan en la implementación de medidas de seguridad en las vías de acceso al establecimiento, mejorando la demarcación de veredas y pasos peatonales.

“Aquí es fundamental la responsabilidad de cada uno de nosotros, no podemos tener inspectores municipales, carabineros o militares para verificar si cumplen o no con las medidas sanitarias. Debemos mantener la distancia en las filas, no venir para hacer vida social, sacarnos la mascarilla para conversar o no mantener la distancia de un metro de las demás personas, debemos usar la mascarilla en forma permanente en este recinto. Pero, insisto, esto es de responsabilidad de cada uno”, señalo finalmente la autoridad municipal.

Juan Contreras, supervisor de la AFP, a cargo de este proceso en la ciudad, explicó que en el lugar estarán atendiendo las AFP Habitat, Plan Vital, Cuprum, Modelo y Provida, dejando las instalaciones del primer piso para los adultos mayores, ya que las restantes oficinas se ubicaran en los pisos superiores del liceo.