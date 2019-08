En la comuna próximamente atenderá una oficina de atención de público del Cantón de Reclutamiento para postular a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Aviación.

Según información entregada por el coronel Osvaldo Catrileo de la Dirección General de Movilización Nacional, durante entrevista que sostuvo con el alcalde Patricio Ferreira, dijo que la autoridad comunal apoyará la factibilidad de crear un Cantón de Reclutamiento concurrente para atención de los ciudadanos de la comuna de Alto Hospicio.

Precisó que la iniciativa pretende que una vez por semana personal del Cantón de Reclutamiento de Iquique atienda en el municipio y entregue información a los ciudadanos que estén en edad de cumplir el Servicio Militar o de aquellos que ya lo hayan hecho y puedan hacer consultas referentes a la Ley de Normas de Reclutamiento y Movilización.







Además de difundir el trabajo del Cantón de Reclutamiento, reiteró, la oficina de reclutamiento, contribuirá a que la comunidad hospiciana no baje a Iquique a realizar sus trámites y todas sus consultas las realicen en esta comuna.

Asimismo, informó el Coronel Catrileo, que esta instancia también se está realizando en las comunas más apartadas de todo el país en donde estén instalados los cantones de reclutamiento.

En cuanto al proceso de reclutamiento de este año que empezó en abril pasado, indicó que la selección de contingente termina el año 2020. «Estamos en pleno proceso y se está trabajando para ello con los Cantones en la difusión de las normas y darles la información a los ciudadanos que están en edad de hacer el servicio militar. De esa manera podemos lograr que las 3 instituciones de las Fuerzas Armadas puedan contar con un contingente para el año 2020», aseveró.

En la actualidad, recordó que las mujeres también pueden postular y en el último tiempo las Fuerzas Armadas han tenido una buena participación de personal femenino a lo largo de todo el país.

Por otra parte, entre los temas que aún la ciudadanía mantiene cierto reparo, en sí el Servicio Militar es obligatorio o no, el oficial de la Dirección General de Movilización Nacional, enfatizó que por Ley sigue siendo obligatorio, y lo que hay son algunos matices que lo hacen ser como subsidiario. Por un lado la normativa permite que los ciudadanos se inscriban como voluntarios, pero si la cantidad de éstos no son suficientes para satisfacer los requerimientos de las Fuerzas Armadas, la ley permite que aquellos no voluntarios puedan ser sorteados y así conformen las listas de llamados.

Cabe consignar, que durante el encuentro con el jefe comunal, también estuvieron presentes el inspector general Luis Aguilera y el jefe del Cantón Iquique, oficial de reclutamiento, Francisco Concha, quienes informaron sobre los requisitos que deben cumplir los soldados conscriptos, como tener entre 18 y 24 años de edad, hombres y mujeres; además de dar a conocer los beneficios que podrán optar los jóvenes al hacer el Servicio Militar. Entre ellos postular como soldado profesional. Indicaron que el Servicio Militar es una plataforma para los jóvenes que tengan una vocación y puedan seguir una carrera militar en el tiempo. También cuentan con capacitaciones con convenio SENCE en talleres de gasfitería, computación y albañilería, entre un sin fin de especialidades, que los favorecerán cuando egresen del Servicio Militar y tenga la posibilidad de trabajar en la vida civil.

Para mayor información los interesados pueden revisar la página web: www. serviciomilitar.cl