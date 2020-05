La entrega en breve de los recursos aportados por el Fondo Solidario que destinó el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a los municipios de Tarapacá, dio a conocer el Intendente Regional, Miguel Angel Quezada.

Precisó que la suma, que llega a los 1.541 millones de pesos, será destinada a los gobiernos comunales de Iquique, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Pozo Almonte y Pica.

“Cada municipio con su alcalde y el respectivo concejo deberá determinar en que invertir estos recursos destinados a paliar los gastos que provocan hoy día en cada comuna la pandemia que afecta al país a causa del covid-19”, explicó la autoridad.

Se mostró preocupado por el constante aumento de contagiados, en especial en las comunas de la provincia de Iquique, lo que implicó mantener la cuarentena por una semana más, hasta el 29 de mayo.

“Esta gran cantidad de contagiados ha pasado a presionar las atenciones en el Hospital Regional y esperamos que no nos sobrepase; y que era el escenario al cual no queríamos llegar. Por ello es que hemos pedido una y otra vez la colaboración de cada uno de los habitantes de la región y en especial de Iquique y Alto hospicio, que no salgan de sus hogares”.

Sin embargo, Carabineros informo que el día miércoles fueron solicitados más de 25 mil salvoconductos para salir de casa, sumando en los primeros cinco días de cuarentena más de 100 mil.

“Ayer y hoy (miércoles y jueves) he visto muchos vehículos en las calles y también muchos transeúntes. Mi mensaje es NO SALIR SI NO ES NECESARIO…hago un llamado a la gente de Iquique y de Alto hospicio que colaboremos quedándonos en el hogar y logremos disminuir las cifras de contagiados y que esto se cumpla satisfactoriamente y en forma contundente”.