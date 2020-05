“A los incrédulos los llamamos a la reflexión” dijo la autoridad regional.

Con un llamado a aquellas personas que aún incumplen las medidas sanitarias y las de la cuarentena total en la Provincia de Iquique y en especial en el cuidado que se debe tener con la población más sensible a esta pandemia, como lo son los adultos mayores, inició su habitual encuentro diario con la prensa el Intendente de Tarapacá, Miguel Angel Quezada.

“Debemos preocuparnos por nuestros adultos mayores cuidándolos, respetando la cuarentena, no saliendo para cualquier cosa que no tiene importancia, generando una red de familiares para ir en ayuda de ellos o en el caso que no tenga parientes, que sea a través de los vecinos del barrios quienes sean los que le ayuden a sobrevivir esta pandemia”.

La autoridad añadió que también está el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto mayor, pues todos los adultos de 75 años en adelante no pueden salir por ningún motivo de su hogar, ante una disposición nacional sobre la materia.

“Ellos son los más afectados por esta enfermedades por ello es necesaria nuestra colaboración con ellos para protegerlos”.

También se refirió a las 5 medidas anunciada la noche del domingo en cadena nacional por el Presidente Sebastián Piñera, explicando que en la región ya se habían implementado algunas de ellas y que a partir de ahora se intensificaran.

“Están las canastas de alimentos que van a recibir las familias más vulnerables, el Fondo de Garantía Estatal para Pymes no bancarizadas, medidas para una vida saludable, una red de rendimiento sanitario para ir en apoyo de la gente en situación de calle que en la región ya cuenta con tres locales para estos efectos y aportes a los municipios.”

CONTAGIADOS

Preciso que al cierre del domingo17 de mayo, a las 21.00 horas, habían 81 nuevos contagiados, cifra aún muy alta que tiene a la región de Tarapacá con uno de los índices más altos de contagios. Hay 1.056 positivos acumulados y que corresponden a las ciudades de Iquique, Alto Hospicio, Pica, Pozo Almonte y Huara.

Lo preocupante es la cantidad de salvoconductos solicitados que acumulan más de 45.000 entre el sábado y este domingo.

Pese a todo el Intendente Quezada felicito a los habitantes de las comunas de Iquique y Alto Hospicio “por el acatamiento de la cuarentena, porque es importante cumplirla. No es necesario salir por salir, solo para actividades esenciales. Debemos quedarnos en casa y cumplir con el aislamiento social, pues el único antídoto. Si no se a cumple con la cuarentena vamos a perder la batalla y les pido de todo corazón y con mucha humildad, quédense en sus hogares. Yo sé que no es fácil, en especial para aquellos que deben llevar el sustento diario a sus familias, pero la vida esta primero.”

Finalmente, dijo que hay más de 300 mil personas en cuarentena y le pidió a los incrédulos a reflexionar por su actitud.