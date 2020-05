Sigue la cuarentena en Iquique y Alto Hospicio

Tres muertos más y ya suman 11.

74 nuevos contagiados.

Más de 40 mil personas pidieron permisos para salir a la calle.

Cuarentena se prolonga hasta el 5 de junio

Seguimos en cuarentena por la irresponsabilidad de la población iquiqueña y hospiciana que el pasado martes pidieron más de 40.000 permisos temporales para salir de sus casas, llenando las calles de peatones y vehículos como cualquier día normal sin pandemia.

Esta es la conclusión a la que llegaron las autoridades regionales encabezadas por el Intendente de Tarapacá, Miguel Angel Quezada, al entregar las cifras diarias de los afectados y víctimas del coronavirus: tres muertos más y 74 contagiados.

“Estamos a dos semanas de alcanzar el peak de esta pandemia en nuestra región y no queremos que colapse nuestro sistema de salud, nuestro hospital regional, las clínicas privadas por ser irresponsables por no quedarnos en el hogar, por no lavarnos las manos permanentemente, entre otras medidas sanitarias de las cuales no nos cansaremos de repetir”, dijo el Intendente.

Intendente de Tarapacá, Miguel Angel Quezada

De todas formas explicó que el comité regional encargado de este tema sanitario ya tiene un plan para enfrentar esta crisis, para lo cual ya se cuentan con algunas residencias sanitarias Covid-19, a la que se agregará el nuevo estadio regional.

“ Ya hemos conversado con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, a quien le hemos solicitado el apoyo para ubicar en una de las nuevas instalaciones del estadio Tierra de Campeones, una residencia sanitaria para enfrentar esta posible crisis, que esperamos que no ocurra. Se vienen días difíciles porque según los expertos una vez que se inician los contagios, son doce semanas en total para llegar al peak de la enfermedad y ya llevamos 10 semanas. Vamos a tomar medidas drásticas y urgente para que no colapsen nuestro sistema de salud público y privado”.

Estadio Tierra de Campeones

CUARENTENADOS VIOLENTOS

El Intendente de Tarapacá explicó que se van adoptar acciones y programas más complejos para evitar esta crisis sanitaria en nuestra región y que ya se inicio con una fiscalización más potente sobre los “cuarentenados”, que son las personas que han dado positivo covid-19 y que no ha sido necesario hospitalizarla.

Centro de Iquique

“Gracias al apoyo de funcionarios públicos, de los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, quienes están visitando los hogares de estas personas, pero nos hemos encontrado con varias sorpresas. Una de ellas, que personas en cuarentena han salido a la calle con permisos y en otros casos se han comportado en forma violenta con quienes los van a fiscalizar”.

Agregó que el motivo de esta visita es para verificar también el estado de salud de la persona y sus familiares y ver si requieren de otro apoyo, no solo para ver si cumplen o no con la cuarentena.

“ Aquí la responsabilidad es doble, porque tenemos claro que el virus no camina…no vuela…se transmite de persona a persona. Y de no cumplirlos, los resultados están a la vista con estas terribles cifras que tenemos que informar día a día. El desafío es si somos capaces de no pedir permisos, porque la Comisaría Virtual los puede suspender, pero esto es una decisión personal de salir para cosas que no son urgentes ni necesarias”.