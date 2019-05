Mejor sándwich de pescado

En el marco de la campaña Iquique es Recomendable, el concurso al mejor sándwich de pescado, se realizó en caleta Riquelme. Dentro de las categorías, el jurado eligió el mejor ceviche, la mejor empanada de marisco y el mejor sándwich de pescado. Participaron nueve representantes de caletas y restaurantes de la zona.

En el mes del mar, Iquique conoció a quienes fueron galardonados como los mejores locales de la región de Tarapacá, en tres diferentes categorías de comidas hechas con productos marinos. El ganador al mejor sándwich de Pescado fue “La Picá de la María”, de caleta Riquelme, en el ceviche “El Negro Tongoy”, de caleta Los Verdes y de la empanada de mariscos “La Reina del Ceviche”, local de caleta Riquelme.

“Iquique es Recomendable”, es un espacio organizado por diario La Estrella de Iquique que busca potenciar el turismo y la gastronomía de la región de Tarapacá. En tanto, el concurso de “El Mejor Sándwich de Pescado Iquique 2019”, fue organizado por la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande, Asipnor, La Estrella de Iquique y contó con colaboración de Sercotec, Corfo, Sernatur, Did Sonido, La Ilustre Municipalidad de Iquique y auspiciado por Collahuasi, SQM y TECK.

Marcos Gómez, Vicepresidente Ejecutivo de Asipnor, se mostró feliz por la convocatoria y destacó la importancia de mostrar las variedades culinarias de Tarapacá. “Para nosotros es importante promocionar a nuestras caletas y la gastronomía de este hermoso litoral. Quiero felicitar a los ganadores de este gran concurso. Es importante fomentar y promocionar nuestra linda región”, indicó Gómez.

La flamante ganadora del mejor sándwich de pescado de Iquique 2019, fue María Bravo, dueña del local “La Picá de la María”, en principio no quería participar y uno de sus cocineros la incentivó a inscribirse al concurso, “esto fue gracias a mis cocineros y chef. No quería participar y ellos me incentivaron”, señaló Bravo. A la hora de revelar el secreto de su preparación, Bravo prefirió mantenerlo guardado, pero entregó parte de la receta. “. El secreto es personal, aunque se lo he dado a mucha gente, pero yo creo que es la perseverancia, el cariño que le pongo a la hora de cocinar y la de trabajar… madrugando cada día para atender a mis clientes”, relató emocionada la propietaria de La Picá de la María.

Pedro Véliz, dueño de El Negro Tongoy, se mostró feliz de ser el vencedor del mejor ceviche, además de obtener el segundo lugar en el sándwich y tercero en la empanada de mariscos, aunque no se esperaba el primer lugar en dicha categoría. “Hice lo mejor que puede y tenía fe que alguno de los premios me iba a llevar”. En la misma línea, Véliz destacó el nivel de los participantes y la trayectoria de algunos locales y restaurantes. “Hay muy buenos competidores, cocinan muy bien. Me tocó participar con gente ligada 100% al mar. Ahí se aprende a cocinar mariscos y pescados muy bien”, cerró el dueño de El Negro Tongoy.

Gianluca Salazar, representante de la “La Reina del Ceviche” y ganadores de la mejor empanada de mariscos, valoró el sabor y preparación de su producto e invitó a la gente que probar sus empanadas. “El concurso bien organizado, y estamos alegres. La gente viene siempre a nuestro local a comprar empanadas, se hacen filas de espera. Contábamos con ganar esta categoría, porque tenemos una alta demanda en el local y por algo la gente viene con toda su familia”, precisó Salazar.

Miguel Ángel Quezada, Intendente de Tarapacá, se mostró dichoso de todos los platos exhibidos y resaltó la oportunidad de mostrar la gastronomía de la región. “Agradecemos a todos los participantes, si bien fue un concurso con diferentes categorías y lugares; pero lo importante es competir y mostrar la gastronomía de nuestra región, resaltando el cariño por nuestro héroes en el mes del mar”, cerró Quezada.

Resultados

Mejor ceviche:

Local “El Negro Tongoy”, caleta Los Verdes. Tanuki Burger, restaurante de Iquique. Local “La Picá de la María”, caleta Riquelme.

Mejor empanada de marisco:

Local “La Reina del Ceviche”, caleta Riquelme. Restaurante “Orilleros”, caleta San Marcos. Local “El Negro Tongoy”, caleta Los Verdes.

El mejor sándwich:

Local “La Picá de la María”, caleta Riquelme. Local “El Negro Tongoy”, caleta Los Verdes. Restaurante “Orilleros”, caleta San Marcos.

Cada ganador recibió un diploma de honor, una giftcard, un delantal personalizado y un stickers que podrán pegar afuera de sus locales que los acredita como el mejor sándwich/ceviche/empanada de Iquique 2019.

-El ceviche ganador era uno en base a pescado de roca, extraído de la costa de la región y sazonado con una receta propia de Pedro Véliz.

-La empanada de mariscos ganadora contenía un mix de mariscos (Loco, pulpo, choros, locates) y masa casera frita.

-El mejor sándwich, fue elaborado con albacora frita, lechuga y palta.

Jurado:

-Marcos Gómez, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande A.G.

-Miguel Ángel Quezada, Intendente de Tarapacá.

-Rodolfo Capino, editor nocturno del diario La Estrella de Iquique.

-Patricio Burg, Director Regional Sercotec.

-Marcos Mayorga, Jefe de Carrera de Gastronomía de Inacap.

-Matías Aylwin, Director Asuntos Corporativos Collahuasi.

-Juan Pérez, representante de SQM.