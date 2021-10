Pamela Harder, radicada hace seis años en la región de Coquimbo, es la productora ejecutiva del largometraje “Historia de un Crack” que, dirigida por Mario Selim, marca un hito al ser la primera película producida en la conurbación de Coquimbo-La Serena.





126 años tuvieron que pasar desde la invención del cine, en 1895, hasta que la primera producción de la conurbación Coquimbo-La Serena saliera a la luz, cuando ya termina 2021.



Y el largometraje que vino a romper la historia fue Historia de un Crack, dirigida por Mario Selim, y cuya productora ejecutiva es una iquiqueña: Pamela Harder.



Con el fútbol como tema central, y donde se vive comedia, romance, mezclado con diversos momentos de tensión, habla de valores importantes como “la persistencia, el trabajo, la lucha contra la adversidad, el no dejarse derrotar aunque todo esté en tu contra”, según comenta el director.

El largometraje



Historia de un Crack, que tiene 103 minutos de duración y con imágenes de más de medio centenar de locaciones distintas entre La Serena y Coquimbo, cuenta la historia de Matías, un joven que tiene todo para ser futbolista profesional, menos zapatos de fútbol, y no es un detalle menor cuando él y su madre sobreviven con lo que ella gana como costurera.



Es ahí cuando aparece Rubén, un exfutbolista, se ofrece para entrenarlo y ayudarle a conseguir trabajo, y después de su pasado en la cárcel, lo único que desea es alejar de las drogas y mostrarle el camino correcto a Matías antes que sea demasiado tarde. Sin embargo, durante el transcurso de la película, la historia va dando giros y se muestra que el camino nunca es llano y no se está exento de problemas.

Contexto adverso



Pero un camino que no es llano y no está exento de problemas no solo pasa en una ficción, sino también fue la realidad de la producción, que duró un año y 10 meses. Si bien una producción nunca es tarea fácil, se suma que con Historia de un Crack tuvieron que sortear dos coyunturas no menores: estallido social y pandemia.



“Hacer cine en regiones es escaso, y haberlo hecho en pleno estallido social le dio un doble valor agregado de esfuerzo y perseverancia de parte de todo el equipo”, sostiene la iquiqueña, exalumna del Liceo Luis Cruz Martínez.



La producción nunca está exenta de problemas, pero como comenta Harder, “en varias ocasiones se cayeron locaciones que, por emergencia, estaban resguardando o bien fueron destruidas como el museo al aire libre, y así luego se sumó la pandemia que hizo más dificultoso que se reuniera el equipo en la posproducción”.



El no rendirse ante las adversidades es parte de los valores que entrega el largometraje, pero el equipo de producción tuvo que aprender de eso también.



A pesar de todo, la productora ejecutiva de Historia de un Crack saca cuentas positivas. “Lo más importante fue haber obtenido el premio a la Excelencia Televisiva del Consejo Nacional de Televisión, CNTV, ya que obtener los recursos para realizar cualquier producción no es fácil”, asegura.



Asimismo, Harder rescata tres elementos, “tanto para producir la película, como de la gente y también de la ciudad”.

Cine en regiones



Hacer cine en Chile y más si es fuera de Santiago parece cuesta arriba. Así lo comenta la iquiqueña cuando sostiene que “producir cine en regiones trae consigo la dificultad de encontrarte con carencias, tanto de equipo técnico y humano especializado como de equipo técnico a lo que refiere cámaras o iluminación adecuadas a lo que la producción requiere”.



De igual manera, los recursos humanos son escasos: “encontrar a las personas que tengas las competencias necesarias es complicado porque están normalmente ocupadas en sus proyectos o trabajos estables, entonces, nos encontramos que son pocos los técnicos o actores que existen para hacer cine”, esgrime Harder.



Para atacar este problema, la productora ejecutiva cree que “los recursos a regiones debieran ser mayores para poder gestionar arrendamientos de equipos desde la capital, tal vez algunos actores que pudiesen enriquecer el proyecto por su futuro comercial u otros, ya que estar lejos de Santiago se hace muy costoso”, puntualiza.

Mensaje para Iquique



A pesar de vivir hace seis años fuera de Iquique, Harder nunca ha dejado de estar pendiente de la tierra de campeones.



Cuando aún se encontraba en Tarapacá, fue productora ejecutiva del film “Ñusta Huillac, La Tirana”, desarrollado por la productora SOUNDTRACKFILMS, de la cual es cofundadora junto a Mario Selim.



Esta producción fue una de las más importantes de la región por llevar al cine la leyenda de La Tirana.



Si bien Harder sostiene que no es un camino llano, siempre se muestra positiva y enérgica y aprovecha de enviar un mensaje de ánimo a sus coterráneos.



“Solo quiero decirles que sí se puede y ellos lo saben: han intentado desde la chusca hacer florecer realizaciones destacadas y quiero alentar a todos y felicitarlos por sus trabajos, porque si no lo hacemos entre nosotros mismos es mucho más difícil seguir”, comenta la iquiqueña.



Harder agrega que “Ñusta Huillac, La Tirana” también “marcó un hito cinematográfico en la región”, así como también Forzada Fraternidad, donde fueron los primeros en ganar un Fondo Audiovisual de ficción para la región, por lo que está el ejemplo que sí se puede.



“Hoy por hoy existen varios profesionales audiovisualistas y están apostando tanto a ficción como al documental en contenido de calidad y los motivo siempre a seguir adelante con sus sueños”, añade.