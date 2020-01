-En su quinto año corriendo en el Dakar había conseguido tres segundos lugares en 2019 y un segundo en la actual competencia.

-Con esta actuación, quedó tercero en la clasificación general.

Fotos: RallyZone

AL ULA, Arabia Saudita, 8 de enero 2020.- La primera victoria en su quinto Rally Dakar logró este miércoles el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) en la categoría motos durante la cuarta etapa de la prueba que se disputó entre Neom y Al Ula en Arabia Saudita. Con este triunfo, el chileno quedó en la tercera posición en la clasificación general a sólo 8 minutos 31 segundos del líder, su compañero de equipo, el estadounidense Ricky Brabec.

Histórica e inédita será la etapa 4 de la versión 42° del Dakar, porque en el trazado de 453 kilómetros de especial la escudería que integra el chileno, Honda Racing Corporation (HRC), hizo el 1-2 con Cornejo como ganador y el argentino Kevin Benavides como segundo. En la general quedó con el 1-2-3: Brabec, Benavides y Cornejo, los tres chicos del HRC por delante de los tradicionales adversarios de KTM que por 12 años han sido superiores al final de la carrera.

En este trabajo del conjunto japonés con cinco pilotos, el chileno ha sido una pieza fundamental al estar entre los Top Five y peleando el liderazgo de la carrera de rally cross country más difícil del mundo y también en el Campeonato Mundial de la especialidad.





“Estoy contento porque es mi primer triunfo de etapa en un Dakar. Quizás no es lo mejor salir abriendo etapa, pero trataré de correr lo mejor posible para mantener o mejorar las diferencias de tiempos con los punteros. Mañana buscaré el mismo foco mental de hoy. Siempre es bueno ganar etapas”, explicó con su calma de siempre el piloto de 25 años nacido y criado en Iquique.

En principio, recién terminada la prueba, se había dado como ganador al británico Sam Sunderland (KTM), pero transcurrida una hora el piloto recibió una penalización de 5 minutos por exceso de velocidad en zona de restricción en el enlace, bajando a la octava posición en la clasificación del día.

“Es normal que se apliquen penalizaciones al final de la carrea. A mi me pasó por algo similar al comienzo, donde me sumaron 1 minuto a mi tiempo. Esto es parte de la carrera aunque a uno no le guste. Y pasa cuando uno se salta un way point (punto de paso obligatorio) o por velocidad durante un enlace. Igual estoy feliz aunque lo tomo con calma”, indicó el piloto de Honda.

Nacho Cornejo partió corriendo en motos en 2007 en la modalidad de motocross, conquistando su primer título en 2008 en la región de Tarapacá. Hasta 2011 ganó diferentes certámenes a nivel nacional. Ese mismo año pasa a competir en enduro y rally cross country sumando varios trofeos y título. En 2014 entra a la arena internacional al ser sub campeón en el Dakar Series de Perú. En 2016 debuta en el Dakar, abandonando en la etapa 4. En 2017 como piloto particular arriba 28° a la meta. En 2018 ingresa al equipo oficial Honda terminando 10°. Y el año pasado culmina 8°. Este año la meta es mejorar ese lugar.

La etapa 5 de este jueves contempla un recorrido entre Al Ula y Ha’il de 353 kilómetros de especial, localidad cercana a la frontera con Irak. Serán zonas de desierto y montañosas de piedras y rocas.

RESULTADOS Etapa 4 Neom-Al Ula (453 kms cronometrados)

1° José Ignacio Cornejo / Chile / Honda / 4 horas 24 minutos 51 segundos

2° Kevin Benavides / Argentina / Honda / +00’35”

3° Ross Branch / Botsuana / KTM / +00’55”

4° Paulo Goncalves / Portugal / Hero / +2’17”

5° Ricky Brabec / Estados Unidos / Honda / +2’48

14° Pablo Quintanilla / Chile / Husqvarna / +8’03”

29° Patricio Cabrera / Chile / KTM / +35’23”

82°° Enrique Guzmán / Chile / KTM / +1:54’12

CLASIFICACIÓN GENERAL

1° Ricky Brabec / Estados Unidos / Honda / 15 horas 06 minutos 43 segundos

2° Kevin Benavides / Argentina / Honda / +2’30”

3° José Ignacio Cornejo / Chile / Honda / +8’31”

4° Toby Price / Australia / KTM / +12’09”

5° Pablo Quintanilla / Chile / Husqvarna / 17’52”

32° Patricio Cabrera / Chile / KTM / +2:42’12”

63° Enrique Guzmán / Chile / KTM / +6:44’44”