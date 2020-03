Las confesiones del “Pillo” tras la primera victoria de los dragones celestes en el torneo nacional.

Mario Vidal Jorquera Fotografías: Daniel Troncoso

Con la tranquilidad y serenidad que le daba el hecho de que los dragones celestes lograran su primera victoria en el torneo nacional, Jaime Vera respondió a una serie de preguntas formuladas por distintos medios de prensa, después del partido en que Deportes Iquique derrotó a O’Higgins.

“Necesitábamos ganar con nuestra gente, porque, aunque la cosa no está bien, el público nos ha acompañado y ha sido respetuoso con nosotros y es muy normal que nos griten cuando las cosas no salen. Yo como hincha haría lo mismo”, fueron las primeras expresiones del “Pillo”, señalando que esta victoria les hace bien a todos, incluyendo a la directiva que ha hecho todo lo posible, por tener un equipo competitivo.

Consultado respecto si alguna vez ha pensado en renunciar, Jaime Vera fue muy enfático: “No, es más; después del partido con Antofagasta, me permití no aceptar preguntas, porque cuando estoy ofuscado no sirvo y puedo ofender a alguien. Me pareció que lo más correcto era hablar con la directiva y exponerle que la cosa no estaba bien; que yo al equipo le entrego mucho trabajo, mucha dedicación, que le tengo mucho cariño y que, cuando las cosas no salen, tengo bien claro que no van a echar a los jugadores, sino que es el técnico, quien debe salir.”

Jaime Vera: “Entrego mucho trabajo y dedicación porque quiero mucho a Deportes Iquique”.

“EL público nos ha acompañado en todas y es normal que nos griten, cuando las cosas están mal. Si yo fuera hincha, haría lo mismo”.

Jaime Vera destacó el hecho de que, a pesar de las muchas presiones, el equipo haya sabido sobreponerse después de varios golpes duros, donde la suerte no estuvo de su lado, pese a haber actuado bien. “Alguna vez tenía que abrirse la suerte para el lado nuestro, porque O’Higgins también tuvo ocasiones para hacer varios goles, pero lo que más me tiene contento, es que los jugadores no han dudado nunca que esto, lo vamos a hacer bien y lo vamos a sacar adelante”.

Vera manifestó que, en partidos pasados, le parecía un equipo jugando con una mochila, porque los jugadores no se desplazaban como quería el cuerpo técnico. “Pero ahora, me parece que el equipo se soltó un poco más. Así como lo vi el primer tiempo, así es como quiero que juegue mi equipo “.

“Yo creo que a la gente le gustó ese primer tiempo, porque en términos generales se vio un equipo ordenado, compacto, presionando, agrupándose cuando el rival tenía la pelota y siendo punzante en ocasiones de gol y ese el camino que debemos seguir”, concluyó.