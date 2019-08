El “Pillo” quiere quedarse en Iquique y confía en que equipo saldrá arriba. Uruguayo Facundo Guichón es el nuevo refuerzo dragón.

Mario Vidal Jorquera

Su confianza en que Deportes Iquique va a poder salir de la incómoda posición en que se encuentra en la tabla, manifestó el técnico Jaime “Pillo” Vera, a los medios de prensa presentes ayer, en el estadio Cavancha, donde el equipo realizó una de sus últimas prácticas previas al partido del domingo ante Universidad de Concepción.

Primeramente, en relación a la derrota de la semana pasada en Rancagua, Vera señaló: “Fue como entrar a un ring, que al primer combo te noquean y despiertas en el camarín, pero no podemos quedarnos estancados, pensando en derrotas y hay que pensar en lo que viene”.

Vera agregó: “Las derrotas y los triunfos te marcan, pero nosotros estamos claros; tenemos la convicción clara de lo que hacemos y de cómo trabajamos y los jugadores tienen que asimilar este proceso de adaptación a un nuevo sistema de entrenamiento y de juego, además de que estamos apremiados por los resultados”.

Respecto a los goles recibidos en contra, principalmente en jugadas que los equipos rivales han generado por las bandas, el “Pillo”, fue enfático en señalar que el equipo carece de agresividad para evitar esas jugadas en la zona defensiva del rival, donde nacen esas jugadas: “Hay que tapar la jugada y quitar el balón antes que el rival pegue el pelotazo, por lo tanto; estamos en ese proceso, de estar más juntos, más concentrados para achicar los espacios”.

Con respecto a si se siente conforme con el desempeño del equipo, que fue armado por el técnico anterior, Vera dijo: “Si digo que no estoy conforme, voy a ofender a medio mundo y por eso debo quedarme callado, trabajar y asumir la responsabilidad que tomé. No saco nada con llorar sobre la leche derramada, que eso no es de hombres”. “También tienen cuota de responsabilidad los jugadores, que son los que juegan, pero el mayor responsable soy yo, que soy el entrenador”, apuntó.

Con respecto al rival del domingo, el “Pillo” dijo: “Yo tengo claro que la Universidad de Concepción armó un equipo para jugar Copa Libertadores y por lo tanto es un equipo de jerarquía y competitivo. No sé por qué están tan abajo, porque los resultados en el fútbol son inciertos, pero es un equipo que juega muy bien”.

El técnico agregó que, en estas instancias todo está en juego, tanto la parte sicológica, como física y futbolística y lo importante es que, el equipo se vea más sólido en las 12 fechas que restan.

Referente a los jugadores lesionados, Jaime Vera dijo que cuando él se hizo cargo del equipo, Imperiale y Silba ya estaban lesionados, a los cuales se suman ahora; Berríos con problemas de rodilla; Corral con esguince de tobillo, Zenteno y Hans Salinas, quien sería dado de alta, pero que, antes debe pasar por un período de recuperación.

El técnico, quien fue categórico al señalar que, no pondrá en cancha a jugadores que presente problemas de lesiones, se mostró optimista en que podrá revertirse la preocupante situación que presenta Deporte Iquique e hizo un llamado enfático a la prensa, a evitar el pesimismo: “Soy optimista y tengo fe en que vamos a sacar esto adelante y el pesimismo sólo te lleva a confusiones. Por eso no lo traigan, porque si vienen con pesimismo, es mejor que no hagamos conferencias”.

“Ustedes quieren a este club y yo también lo quiero, por lo tanto; voy a hacer todo el esfuerzo por sacar esto adelante y todas las “puteadas” que me echen, no las voy a sentir, porque estoy concentrado en sacar esto arriba”.

Finalmente, consultado sobre la llegada de Facundo Guichón como nuevo refuerzo, el técnico manifestó que, fue una decisión difícil, ya que Castro es un buen jugador, pero pensando en el equipo, era el que tenía que salir, para permitir la llegada del uruguayo.

El uruguayo Facundo Guichón, es el nuevo refuerzo de los dragones celestes, Foto gentileza CDI.

“A Guichón lo venía siguiendo desde hace un tiempo, es un jugador ofensivo, que juega por toda la banda izquierda, tiene buen pie, tiene experiencia, técnicamente es muy bueno y eso es lo que buscamos”.

“Específicamente, busqué un jugador de Uruguay, porque a los uruguayos les ha ido bien en Iquique, porque son aguerridos, se ponen la camiseta y a la gente le gusta eso y esperemos que la decisión haya sido la correcta, aunque creo que podría ayudarnos”, concluyó el técnico de los dragones celestes.

El partido entre los dragones celestes y los universitarios penquistas, se juega el domingo a las 12.00 horas.