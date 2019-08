La dupla nacional derrotó a Bolivia y se quedó con el primer lugar en el Dobles Mixto del Tenis en los Juegos Panamericanos.

La primera medalla del sábado 3 de agosto llegó nuevamente gracias al Ciclismo, ya que la cuarteta masculina compuesta por Antonio Cabrera, Felipe Peñaloza, Pablo Seisdedos y José Luis Rodríguez terminó en la tercera posición en la Persecución por Equipos.

El combinado nacional se había anotado temprano para disputar el podio con México, y a la hora de la definición no dejó dudas y sumó la medalla 16 para Chile en Lima 2019.







“Este triunfo es para nuestras familias y la gente que nos tira buena onda. Agradecemos al presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, y a Leonardo Viana, que en todo momento nos han apoyado. Darles las gracias por dejarnos estar acá y por creer en nosotros los deportistas”, declaró tras la carrera Antonio Cabrera.

Y la siguiente medalla para el Team Chile vino del Tenis. En el Lawn Tennis Club de Lima, Nicolás Jarry y Alexa Gurachi saltaron a la cancha en el último turno de la jornada, para disputar la final del Dobles Mixto ante Bolivia.

El trámite del partido fue claro y siempre a favor de los nacionales, que se terminaron imponiendo por un claro 6-1 y 6-3, sumando la cuarta medalla de oro para Chile en estos Juegos Panamericanos.

“Increíble. Terminar así es lo más rico que hay. Fue una semana donde no me fue muy bien en una disciplina, pero por suerte quedaba esta otra. Tuve que dar vuelta la página rápido, y por suerte tuve a mi compañera que me ayudó. Estoy muy contento con esta medalla”, analizó Nicolás Jarry.

Además, Héctor Flores terminó en una destacada quinta posición en el Tiro Skeet masculino, quedando a sólo un plato de asegurar un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al cierre de la jornada, el Team Chile de Vóleibol disputaba con Argentina su paso a la final del certamen masculino.

Así, Chile acumula 17 medallas en Lima 2019 (4 de oro, 6 de plata y 7 de bronce) y marcha en la novena posición en el medallero oficial, entre 41 países en competenci