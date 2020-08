Algunos sectores de la comunidad se preguntarán por qué se está permitiendo el tránsito de vehículos en el centro de la ciudad y qué pasó con el cierre perimetral. A esa inquietud dio respuesta el general Guillermo Paiva, jefe de la Defensa Nacional.

«Como fue informado hace un par de días a la fecha, varió la estrategia de fiscalización y control especialmente en la zona control en los centros de áreas urbana tanto en la ciudad de Iquique como en Alto Hospicio. En ese sentido, el control que se ejercía con barreras papales y con contingente militar fue sacado del lugar y solamente se mantienen en los centros de estas ciudades la barreras New Jersey a fin de evitar solamente el tránsito vehicular».

Explicó que, esta organización actual y cambio de estrategia se debió principalmente a la alta tasa de vulneración de las medidas de control, en atención que con la fuerza disponible no era posible mantener el cierre en cada una de las calles; por lo tanto las personas que efectivamente pasaban donde estaban las mallas papales y donde efectivamente había control militar eran solamente las personas que tenían su credencial de pase, su autorización o pase temporal conforme al trámite que querían realizar.

Precisó que, las personas que estaban infringiendo la norma para ellos era muy fácil vulnerar este control ya que se iban a la calle siguiente y a través de esa vía accedían al centro de la ciudad a realizar sus trámites controlados por una patrulla y efectivamente hacían otros trámites en falta. «Entonces esto cambió y nos dimos cuenta del resultado de la nueva modalidad, porque la gente que se sacó del cumplimiento de esta misión está cumpliendo otras misiones en la estrategia del plan cuadrante y el resultado está que, a esa hora era tal la cantidad de detenidos que había en los controles, que las comisarías de Carabineros estaban prácticamente sobrepasadas y colapsadas en la capacidad para recibir gente detenida y el trámite posterior. Por lo tanto esto es una muestra que, pese que aumentó el tránsito vehicular han sido más efectivas las fiscalizaciones y se ha detenido a más gente circulando en falta, ya sea por no tener los permisos temporales que corresponden, porque le faltaba la documentación o porque estaban transgrediendo la norma de restricción de tránsito vehicular».

MEDIDAS

Consultado por el incumplimiento de las medidas sanitarias en las ferias itinerantes por el distanciamiento social entre los puestos y porque no estarían funcionando en una línea lo que produce encajonamiento de personas en algunos puntos, el militar fue tajante al contestar.

«Me gustaría mucho poder aclarar este punto y dar respuesta que espera la gente. Estoy claro que esta medida de control no obedece a mi labor como jefe de la defensa nacional, ni obedece a labor de las fuerzas armadas ni a las policías. Esta es una labor de responsabilidad netamente de otro organismo, cual es el control de las patentes municipales y el control del distanciamiento de los puestos en las ferias. Por lo tanto las patrullas militares que están en las ferias, seguirán haciendo lo que tienen que hacer y esto es el control los permisos que la gente deber portar y el uso de las mascarillas y otras medidas que ha sido exclusivamente dispuestas por los decretos que yo JEDENA he sacado. Las fuerzas militares y policiales no van algo que no ha sido dispuesto por mí a través de los diferentes bandos”, recalcó.