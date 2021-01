El iquiqueño defendía el liderato de la prueba y pese a terminar tercero en la clasificación general, por decisión médica debió dejar el rally. Por precaución fue internado en el hospital de Jeddah, ciudad donde mañana culmina el Dakar 2021

Por decisión médica y precaución, José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) abandonó el Rally Dakar por una fuerte caída en el kilómetro 252 de la Etapa 10 entre Neom y Al-Ula, pese a cruzar el final de la carrera en la tercera posición de la clasificación general.

Tras llegar a la meta de Al-Ula, los comisarios de la carrera se percataron del estado de la moto 4 de Cornejo y de su casco. De inmediato lo trasladaron al centro médico de la prueba donde se constató que aún estaba mareado, pese a su estado consciente y coherente.

“Pese a haber conseguido llegar hasta la meta después de su caída en el km 252, Nacho Cornejo, algo noqueado, ha sido examinado por los médicos y se ha visto obligado a abandonar. Iba en cabeza de la general al inicio de la etapa, pero el chileno ha cedido su puesto para la batalla final a sus dos compañeros de equipo Ricky Brabec y Kevin Benavides”, dijo el informe oficial del Dakar en sus redes sociales a minutos del accidente.

En tanto la oficina de prensa del evento comunicaba públicamente que: “La decisión de abandonar se tomó de mutuo acuerdo con el equipo médico por un riesgo de conmoción cerebral, siendo preferible someterse a un reconocimiento médico. Ha sido evacuado al hospital de Tabuk”, donde fue examinado, comprobando que los exámenes y el scanner cerebral arrojaban resultados negativos, es decir, que el “Dragón iquiqueño” estaba bien y solo con golpes y moretones.

Un par de horas después de ser dado de alta en el hospital de Tabuk, Nacho Cornejo fue trasladado en un avión médico al hospital de Jeddah, ciudad donde concluirá la carrera este viernes. Ahí permanecerá internado en observación a modo de precaución.

“Espero estar el último día con mis compañeros para darles ánimo. Me duele el cuerpo entero, pero más me duele el corazón. Venía haciendo un carrerón, venía casi asegurado. Quizás eso me llevó a relajarme… Iba más tranquilo que otros días… Quizás eso me hizo cometer un error. Recuerdo que le pegué a algo que no vi. Supongo que fue a una piedra. Perdí el conocimiento por algunos minutos. Había gente (en el lugar) y les dije que podía seguir. Pensé que podía continuar, pero llegando a la meta de la especial me examinaron los médicos y no me dejaron subirme a la moto. Creo que fue una buena decisión tirar la toalla. Afortunadamente estoy bien luego de todos los exámenes, aunque me duele todo el cuerpo”.

Sobre el 2021, “no sé qué va a pasar con el Mundial de Rally Cross Country. Pero la idea es volver al Dakar en 2022 con más experiencia y más sabio”, concluyó el piloto de 26 años, quien fue cuarto en la versión 2020 del Dakar.

Finalmente, en su Instagram (nachocornejo11) el piloto escribió: “Fallamos la misión… Hoy tuve una caída muy fuerte que me dejó inconsciente por unos minutos, pude volver a subirme a la moto, pero muy lento y con la moto toda doblada, hicimos meta en la etapa 10 pero por seguridad tengo que hacerme chequeos por el fuerte golpe en la cabeza. Siento que me pasó un tren por arriba, pero vamos a estar bien. No me queda nada más que agradecer el tremendo apoyo de mi equipo @rallyteamhrc, mi familia, mis entrenadores y a todos uds por las buenas vibras. Estuvimos cerca del gran sueño, pero quedará pendiente. Lo siento y gracias por todo”.

Nacho Cornejo regresará al país el lunes el 18 para continuar su recuperación física y sicológica en la ciudad. Luego volverá a retomar los entrenamientos con vistas al Campeonato Mundial de Rally Cross Country, el Silk Way 2021 y el Dakar 2022.