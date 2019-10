-El piloto iquiqueño se ubica en la posición 17° en la clasificación general de la cuarta y última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country.

Fotos: Nacho Cornejo Prensa

Ocho lugares avanzó el piloto iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda) durante la Etapa 1 de la cuarta fecha y final del Campeonato Mundial de Rally Cross Country en Marruecos, ubicándose 17° en la clasificación general y llegando a 8 minutos 1 segundos del actual líder, el chileno Pablo Quintanilla, quien ganó la etapa con 3 horas 16 minutos 16 segundos.

Toda la organización se trasladó hasta el sur de Errachidia, donde el campamento se instaló en Aoufous, a casi 400 kilómetros de Fez, desde donde largó la competencia. Esta primera etapa, finalmente con sólo una especial de 226 kilómetros, transcurrió por pistas de montaña, huellas sinuosas y muy pedregosas que obligaron a los pilotos a estar atentos para evitar pinchar o salirse del trazado. Al final hubo varias zonas de arena y hierba de camello antes de llegar al bivouac situado muy cerca de uno de los parajes más bellos de Marruecos: el palmeral de Ziz.

“La carrera fue casi toda por caminos bastante deslizantes, que patinaban… He intentado poner un ritmo seguro para no caer o cometer errores. Los últimos 50 kilómetros, de desierto abierto, intenté apretar para no ceder mucho tiempo. Lo importante es que voy avanzando… Ya estamos cerca de los demás pilotos. En la Etapa 2 trabajaré para avanzar en más posiciones”, indicó José Ignacio Cornejo.

La etapa 2 de 386 kilómetros de desierto será más propicia para el nortino de 25 años en una jornada larga con un total de 435 kilómetros con enlaces, pero donde Nacho Cornejo pretende acortar la distancia con sus antecesores.

“Considero que tuve un buen resultado este sábado considerando mi posición de largada (25°). Mañana (domingo) largaré desde atrás lo que siempre en bueno para tener una referencia. Estoy motivado para la segunda etapa porque entro a los terrenos de arena”, manifestó el iquiqueño del equipo Monster Energy Honda.

La Etapa 2 del Rally de Marruecos se disputará este domingo entre el campamento de Aufous y Erfoud, completando un recorrido de 435 kilómetros, de ellos, 386 kilómetros de especial.

RESULTADOS ETAPA 1

1° Pablo Quintanilla / CHI /Husqvarna / 3:16’16

2° Sam Sunderland /GBR / KTM / +0’40

3° Ricky Brabec / USA / Honda Team / +1’31

17° José Ignacio Cornejo / CHI / Honda Tean / +8’01

CLASIFICACIÓN GENERAL

1° Pablo Quintanilla / CHI / Husqvarna / 3:23’04

2° Sam Sunderland /GBR / KTM / +0’23

3° Ricky Brabec / USA / Honda Team / +1’18

17° José Ignacio Cornejo / CHI / Honda Tean / +8’12