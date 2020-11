–El piloto chileno de motociclismo sigue su preparación en el desierto de Iquique para llegar en su mejor momento a la carrera que tendrá nuevos desafíos, sumado además el Covid-19.

En número 4 será el que llevará en su dorsal y en su moto Honda el piloto chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) en su sexto Dakar que se realizará entre el 3 y 15 de enero en Arabia Saudita, en su 43° versión, y donde el iquiqueño es uno de los favoritos en la categoría motos.

Este año se dio la lógica en la asignación del dígito porque generalmente la organización del evento entrega a los competidores de elite el guarismo correspondiente al lugar del año anterior, situación que no sucedió en 2020, cuando Nacho Cornejo corrió con el 17 en consecuencia que en 2019 obtuvo el octavo puesto y por ende debió llevar el 8.

“Estoy conforme con el número que es el que corresponde, por la posición que terminé el año pasado. Me gusta. Los 10 primeros es de acuerdo al resultado que se consigue el año anterior, pese a que algunos los eligen, aunque me concentro más en correr y en el resultado final”, comentó en un alto de sus entrenamiento el piloto de 26 años.

Tras el cuarto lugar en el Dakar 2020, siendo el segundo mejor chileno luego de Pablo Quintanilla (2°), Cornejo ya es todo una figura en el motociclismo de rally cross country, colocando una alerta en 2016 cuando fue campeón del mundo en Junior. Su debut en el máximo certamen offroad fue en 2016 como particular, abandonando por falla mecánica. En 2017 fue 28°, siendo el mejor nacional clasificado y sin ser piloto oficial. A partir de 2018 pasa a ser piloto Honda HRC con la 10ª posición. En 2019 es 8° y en 2020 llega 4°.

“He ido de menos a más en una carrera que es la más difícil del mundo lo que me tiene contento, pero a la vez cada año es más exigente por el rendimiento que uno demuestra. Por ejemplo, para 2021 mi meta es estar entre los primeros y eso no es menor, más con las nuevas reglamentaciones”, indicó el nortino.

En la actualidad, Nacho Cornejo está entrenando en el desierto de Iquique con una moto Honda que es el mismo modelo y año a la que conducirá en Arabia Saudita. Y en un par de semana efectuará un entrenamiento controlado en Copiapó. En ambas se concentra en el uso de los neumáticos traseros, que por primera estarán limitados a un máximo de 6 y en el uso del chaleco airbag para evitar lesiones en las caídas.

“Estas semanas le estamos dando firme con la moto con sensaciones muy buenas. Me siento bien. Con respecto a los neumáticos traseros, los pilotos de adelante igual vamos a ir rápido y se van a gastar más, pero no es más seguro, porque si se gastan no vamos a dejar de acelerar y eso es complicado porque se pueden romper. Hay que tener mucho ojo con eso. Y sobre el airbag, es más pesado, pero me siento seguro si me llegara a caer fuerte”, explica Cornejo.

El Dakar 2021 constará de un recorrido que contempla un Prólogo (2 de enero), 12 etapas y un día de descanso entre el 3 y 15 de enero, con 8 mil kilómetros de trazado, de los cuales 5 mil serán de especiales.

El piloto nacional tiene contemplado viajar a Medio Oriente después de Navidad, ya que en Arabia Saudita deberá realizarse el examen PCR y permanecer 48 horas aislado. Posteriormente, entrará como todos los participantes y organización a una burbuja sanitaria hasta terminar la carrera.

Fotos: Prensa Nacho Cornejo