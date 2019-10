-La etapa Maratón la ganó su compañero de equipo Joan Barreda seguido del argentino Kevin Benavides. El chileno queda 15° en la general.

Fotos: Nacho Cornejo Prensa

En la posición número 15° quedó el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) luego de cumplirse la segunda etapa de la cuarta fecha y última del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, tramo que ganó su compañero de equipo, el español Joan Barreda, adueñándose además del liderato de la carrera.

Joan Barreda salió fuerte en la segunda etapa del Rally de Marruecos y, en una jornada complicada, con una navegación difícil, consiguió llegar al final con una importante diferencia sobre sus rivales, lo que le validó al español alzarse con el primer puesto en la provisional de la carrera con un total de 8 horas 44 minutos 9 segundos. En tanto el nacional Nacho Cornejo llegó 16° a 29’57” del líder para quedar 15° en la general a 36’14” del puntero.

El nortino pretendía acercarse a los Top Ten, pero tuvo problemas. A un par de errores de navegación se le sumó quedarse sin agua durante la segunda parte de la especial, llegando al bivouac de Aufous deshidratado. Este lunes buscará recuperar algo de tiempo.





“Contento con el triunfo de Joan en una segunda etapa muy difícil, con navegación complicada. Me sentía bien al principio, pero antes del repostaje cometí un par de errores que me costaron varios minutos. Ahí cargué mi camelback con la ayuda de una persona de la organización. Pero a los dos kilómetros de volver a pista, se salió todo el agua. Así corrí la segunda parte de la etapa. Al final estaba deshidratado, me costó aguantar, pensar, concentrarme… y cometí un par de errores de navegación más. Lo único positivo es que estamos en meta y seguiremos pensando en los tres días que nos quedan por delante”, indicó Nacho Cornejo.

Los pilotos dejaron sus motos en el parque cerrado de Aufous, al tratarse de la primera parte de la jornada Maratón -donde los pilotos no pueden recibir asistencia mecánica-. Este lunes se disputará la segunda parte de esta etapa Maratón que tendrá la jornada más larga del certamen.

La tercera etapa tendrá tres especiales cronometradas con un total de 363 kilómetros y acabarán el día sumando un total de 540,88 kilómetros.

RESULTADOS ETAPA 2

1° Joan Barreda / ESP / Honda / 4 horas 56 minutos 27 segundos

2° Kevin Benavides / ARG / Honda / +5’36”

3° Andrew Short / USA / Husqvarna / +5’18”

8° Pablo Quintanilla / CHI /Husqvarna / +15’13”

16° José Ignacio Cornejo / CHI / Honda / +29’57”

CLASIFICACIÓN GENERAL

1° Joan Barreda / ESP / Honda / 8 horas 44 minutos 09 segundos

2° Andrew Short / USA / Husqvarna / +6’25”

3° Luciano Benavides / ARG / KTM / +8’27”

9° Pablo Quintanilla / CHI /Husqvarna / +15’05”

15° José Ignacio Cornejo / CHI / Honda / +36’14”