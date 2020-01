-Este domingo 12 larga la segunda semana del rally más peligroso del mundo, que será tan duro como la primera, donde el piloto iquiqueño terminó en la 4ª posición en la clasificación general.

Fotos: RallyZone

Pese a ser el “día de descanso” en el Dakar, todos los que integran la carava del evento, unas dos mil personas, tuvieron actividades. En el equipo Honda Racing Corporation (HRC) no fue la excepción. Pese a tener a tres pilotos entre los Top Ten, no hay tranquilidad. Aún falta la mitad de la prueba y uno de los serios favoritos, Kevin Benavides, se quedó muy atrás (28°). El que sí está conforme con lo realizado hasta ahora es el iquiqueño José Ignacio Cornejo: cuarto en la general y a sólo 25 minutos 41 segundos del líder, su compañero de equipo Ricky Brabec.

El estadounidense ha realizado una gran carrera por pisos a los que está acostumbrado: piedras, rocas y montañas, muy parecido a su tierra de origen, California. Pero también José Ignacio Cornejo y el español Joan Barreda ocupan posiciones de honor, en cuarta y quinta posición, respectivamente.

El chileno se llevó su primera victoria en la carrera más dura del mundo y se ha colocado con asiduidad entre los mejores, dando un evidente paso adelante en su pilotaje y descubriendo que él también quiere luchar por estar delante.







El nortino de 25 años partió 11°, luego fue 7°, 2°, 1°, 13° y 6°, en las primeras seis etapas disputadas. En la clasificación general sus avances fueron: 11°, 11°, 5°, 3°, 5° y 4°. Un muy buen para el joven piloto nacido y criado en la arena de la región de Tarapacá.

Este domingo 12 arrancará la segunda semana de competencia con una dosis importante de kilómetros para los pilotos: la especial cronometrada más larga de 546 kilómetros de arena y dunas con una navegación exigente. El enlace será de 195 kms. En total la etapa 7 suma 741 kilómetros.

Serán dunas desperdigadas por todo el recorrido que deberán abordarse atravesando a su vez pequeñas franjas de dunas de varios kilómetros. Entre medias se alternan el fuera pista y sectores en los que los numerosos cruces exigirán a los participantes máxima concentración.

LA PALABRA DE NACHO CORNEJO

“La primera semana ha sido muy positiva. He cometido errores pequeños, lo que ha sido clave para estar metido entre los cinco mejores… Hasta ahora contento con las decisiones tomadas, el ritmo, la navegación y el estar entero”.

DESCANSO

“Parte del día ha sido para lavar ropa, descansar un poco, comer bien y para afinar detalles para la semana que se viene. También hice estiramiento muscular, elongaciones, tuve masajes con los terapeutas del equipo y por la tarde nos entregarán el road book el que hay que colorear. Mañana (domingo 12) salimos muy temprano, de madrugada. Será un día muy largo”.

ESTRATEGIA

“La estrategia está pensada para el día a día. La semana será parecida a la pasada. Siempre hay que estar con la mente puesta en la carrera y no pensar en el resultado final. Hay que seguir con la misma frialdad de mente y tomar buenas decisiones. No volverse loco. Se vienen terrenos más favorables, pero no hay que confiarse para nada. Hay que mantener la misma concentración como hasta ahora”.

LESIONES

“No tengo grandes dolores en el cuerpo. Me siento bien… Me coloco en las manos cintas kinesio como protección para que no salgan ampollas ni callos en las manos. Es sólo como prevención”.

KEVIN BENAVIDES

“El problema mecánico que le sucedió a Kevin (Benavides) fue algo malo para el equipo, para todos nosotros, porque estaba haciendo una buena carrera. Por la noche del viernes cenamos con él y nos contó que a 40 kilómetros del final se quedó sin motor, que lo remolcó su compatriota Leonardo Cola (motos). Seguirá en carrera. La Quiere terminar. Queda toda una semana y puede recuperar bastante”.

CLASIFICACIÓN GENERAL (disputadas 6 etapas)

1° Ricky Brabec / Estados Unidos / Honda / 23 horas 43 minutos 47 segundos

2° Pablo Quintanilla / Chile / Husqvarna / 20’56”

3° Toby Price / Australia / KTM / +25’39”

4° José Ignacio Cornejo / Chile / Honda / +25’41”

5° Joan Barreda / España / Honda / +32’58”

29° Patricio Cabrera / Chile / KTM / +4:04’40”

55° Enrique Guzmán / Chile / KTM / +9:33’08”