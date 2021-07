El conocido técnico, cuenta con apoyo de dirigentes sociales para reactivar su escuela de baloncesto y el Club Chung WHa

Con un semblante distinto encontramos, como cada día, en plaza Prat al conocido director técnico de basquetbol José Pepe Marín. Y no era para menos, por cuanto dos noticias positivas le alegraron su jornada: tendrá una cancha para iniciar su escuela formativa y en la reactivación del club Chung Wha ya dispone de una sede.

“Estoy contento, feliz, volver a trabajar en la formación de menores basquetbolistas en una junta de vecinos me da motivación, son muchos años que no he podido estar entrenando. Sin duda será bueno y me ayudará en la recuperación de mi enfermedad. Agradezco la disposición de la dirigente Gladys Oyanader de facilitar la cancha para este trabajo formativo. Partiremos con los fundamentos básicos y de ahí iremos viendo a los con más condiciones y aprendizajes avanzados, , aportando jugadores a los clubes para levantar la actividad local y reactivar el club de toda mi vida Chung Wha”.

-El club oriental marcó una etapa importante en el historial del baloncesto iquiqueño, se recuerda su gimnasio en calle Serrano al llegar a Amunátegui debajo de la escuela Centenario.

“Claro que sí, ojalá algún día volvamos a tener un campo deportivo. Ahora con Dalton Cáceres estamos avanzando en gestiones para reactivar el Chung Wha y una de ellas es que nos han cedido el Cheng Ning Hui para funcionar ahí como sede y comenzar a trabajar en la cancha de escuela Centenario con niños y niñas de todo Iquique y Alto Hospicio, que serán bien recibidos. Antes salíamos de la escuela 6 a entrenar al gimnasio de Chung Wha que estaba más abajo. Linda época. Queremos volver a eso y que se integren los antiguos jugadores, dirigentes y adeptos del club”.

Agrega Marín que el objetivo del trabajo formativo es aportar jugadores a los clubes y volver a ser campeones de Chile en básquetbol, “lo que es difícil pero si nos unimos levantaremos la disciplina”.

En este trabajo de enseñar baloncesto y ocupar las canchas vecinales para la distracción de niños y adolescentes, tuvo un rol importante Odette López, dirigente social integrante del movimiento No Más AFP, quien gestionó un espacio deportivo donde el DT Marín desarrolle sus clases.

Comenta López que siendo Iquique tierra de campeones, no puede olvidar a sus deportistas y por eso al conocer al entrenador cestero y dialogar sobre su trabajo se sumó a la campaña para activar una escuela formativa de baloncesto.

“Conversé con la dirigente Gladys Oyanader de la junta vecinal Plan Costero, en el sentido que nos facilitara la cancha para que él pudiera armar su escuela de baloncesto, trabajando con menores, niños y niñas, formando a nuevos valores del baloncesto para la ciudad. Ya tenemos el lugar para funcionar y avisaremos para que la gente lleve a sus niños y aprendan”.

Agregó Odette que también están viendo la manera de apoyar logísticamente este trabajo para que rinda buenos logros, consiguiendo balones, mallas y otro equipamiento, además de las medidas del protocolo sanitario que se deben implementar en el desarrollo de cualquier actividad física.

“Esto el profe lo hace por el cariño que tiene al deporte, el entregó varios triunfos y satisfacciones a la ciudad y debemos apoyarlo, como vocera de No Más AFP estamos por reivindicar a la tercera edad para que tenga incentivos de seguir aportando y en este caso, con el profesor Marín formando a nuevas generaciones de deportistas”.