100 horas de capacitación en el Centro Técnico de INDURA recibirán egresados del Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez, iniciativa que permitirá mejorar sus oportunidades laborales.

Por tercer año y en el marco de la Escuela de Oficios que ejecuta Sodexo y Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, se lleva a cabo el taller de Soldadura G3 y G4, buscando mejorar los niveles de calificación de la mano de obra regional.

El curso de Soldadura G3 y G4 tiene una duración de 100 horas, de las cuales 90 son prácticas y 10 teóricas, beneficiando a 16 jóvenes que se formaron en el Liceo Alcalde Sergio González Gutiérrez en la especialidad de estructuras metálicas.

César Gavilán, Director Ejecutivo de la Fundación Educacional Collahuasi, indicó que “es bueno poder apoyar a que jóvenes del Liceo de Pozo Almonte. Esto les permitirá certificarse en G3 y G4, cursos de alto nivel dictados por Indura”.

Además, Gavilán valoró la alianza lograda entre la Compañía, Sodexo, Indura y Mor, este último facilitando sus instalaciones para desarrollar el curso. Cabe destacar, que la certificación será entregada por el Centro Técnico INDURA, CETI.

El instructor, Álvaro González, explicó que el curso es una excelente oportunidad, abriendo el horizonte con mejores herramientas para trabajar. “Vamos a partir con teoría y práctica en procesos de oxicortes (corte y soldadura) y arco manual (varillas y posiciones)”, precisó.

Para finalizar, el alumno Yerko López (23), argumentó que es soldador, pero “me falta la certificación, por eso me interesó participar en el curso. Esto me permitirá tener una mejor remuneración, algo que me motiva mucho ya que inicié una familia, tengo un pequeño hijo y hoy él es mi motivación para seguir creciendo y capacitándome. Sin duda, la oportunidad que nos entregan me ayudará mucho”.