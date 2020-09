La seleccionada nacional presentó demanda a Tribunales de Justicia por falta de criterio en la aplicación de la medida por parte del Panel Técnico del Instituto Nacional del Deporte

Mario Vidal Jorquera

A través de un video difundido por las redes sociales, la destacada judoca Josefina Fuentealba, califica como injusta la medida adoptada por el Instituto Nacional del Deporte, de excluirla del programa de la beca Proddar, beneficio que favorece principalmente a deportistas de alto rendimiento y con logros a nivel internacional.

Este beneficio implica la entrega de un incentivo económico a sus beneficiarios, para que puedan financiar en parte, los gastos que demanda su preparación, como así también es extensiva a técnicos y profesionales de la educación física, para su capacitación y perfeccionamiento.

El otorgamiento, aumento, disminución y continuidad de este beneficio están regulados por un reglamento del Instituto Nacional del Deporte y es un Panel Técnico, el encargado de las resoluciones, previa evaluación de las actuaciones que, durante el año hayan tenido los deportistas.

Según este panel técnico calificador, la marginación de la judoca se debió a una incapacidad física presentada, lo cual le impidió cumplir en su condición de seleccionada nacional.

Josefina Fuentealba espera volver a contar con la beca Prodaar, para poder seguir representando a nuestro país.

Según manifiesta Josefina Fuentealba en el video, las lesiones se produjeron representando a nuestro país en el extranjero, ya que; en un concentrado en Brasil, sufrió la siguiente lesión: “rotura de meniscos, de ligamentos cruzados, desinserción de esquina posterior lateral de rodilla derecha”, lo cual derivó en una operación, que le impidió competir y ser evaluada para, poder mantener su beca Proddar.

“Muchos han simulado lesiones, pero yo no; lo mío fue de verdad, fue serio fue grave y ocurrió representando al país en actividades oficiales. Me dejaron sin la beca que, era mi única fuente de ingreso, ya que me dedico cien por ciento al deporte”, manifestó la judoca iquiqueña.

Por lo anterior, la deportista presentó la debida apelación a la medida, que también afecta a su entrenador Marcos Soto Neira y a su preparador físico Gabriel Inostroza, presentando sus logros obtenidos post lesión, entre los cuales destacan; medalla de oro en el Open Panamericano de Lima y la medalla de plata en el Open Panamericano de Córdova, Argentina y Open Panamericano de Santiago, durante el 2019.

La deportista refrendó con documentos médicos emitidos por profesionales de la Comisión Médica del mismo Centro de Alto Rendimiento, la real dimensión de sus lesiones y junto con lo anterior, presentó una demanda judicial, cuya resolución por parte de los tribunales correspondientes, se conocería dentro de las próximas dos semanas.

“Por eso reclamo por las injusticias del IND; no escuchó mis reclamos, por lo que el tema tuvo que ser judicializado y tuve que presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual está pendiente”.

Consultado el seremi de deportes Felipe Pérez, señaló que no puede referirse al tema, ya que depende netamente del Departamento de Alto Rendimiento en Santiago.

Finalmente, en el video la deportista llama a otros deportistas a denunciar cualquier tipo de situaciones en que se sientan perjudicados.

“Consideró que el protocolo de expulsión de un deportista es injusto; por eso les pido a todos los deportistas de alto rendimiento que, no tengan miedo a levantar la voz. Personalmente estoy conversando con los senadores y diputados de mi zona, para que puedan hacer un cambió a este atropello a un deportista de alto rendimiento”, concluyó.

Consultado al respecto, el seremi de deportes Felipe Pérez señaló textualmente: “No puedo entregar una opinión que no me compete, ya que no tengo facultad en el tema, pues lo de las becas Proddar, lo ve directamente el Departamento de Alto Rendimiento en Santiago”, puntualizó.