Y llegó marzo, y para muchos niños y niñas este es el mes donde se enfrentan a su primer día de jardín infantil, lo que significa aprender una nueva rutina y abrirse al mundo. Es una etapa importante para los párvulos y sus familias.

La Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, Adriana Gaete, explicó que es un tiempo de familiarizarse con el jardín infantil, es un período que puede durar hasta tres semanas.





“Se trata de que el niño y niña se familiarice con el espacio educativo, ya sea porque está entrando por primera vez al jardín infantil o cambió de nivel y tiene nuevas educadoras, técnicas y pasó a otra aula”, explica.

Después de ese periodo, si el niño o niña sigue manifestando rechazo o incomodidad a su nueva rutina, el equipo educativo del jardín infantil debe reunirse con la familia para levantar estrategias en conjunto.

“En ningún caso, se debe desistir de que el niño vaya al jardín infantil. Ya que, además de ser un derecho su educación, la asistencia permanente favorecerá que el párvulo, progresivamente, logre familiarizarse con el espacio educativo y se sienta parte y participe en las experiencias de aprendizaje”, subraya la autoridad.

Por su parte el director de JUNJI Tarapacá, Mauricio Prieto, explicó que los apoderados y las familias de los párvulos, deben estar tranquilos, ya que cada una de las unidades educativas que recibirán a sus hijos, son profesionales idóneos y preparados. “Además, nuestra política es de “puertas abiertas” por lo que están invitados a participar de los procesos de adaptación de los niños. Eso quiere decir que los pueden acompañar, y ver cómo se van desenvolviendo en sus primeras experiencias en el jardín”.

RITMOS

Prieto dijo que es importante tomar en cuenta la particularidad de cada niño y niña, respetar y confiar en cómo se desenvolverán los párvulos en el jardín infantil.

El equipo educativo debe propiciar ambientes educativos acogedores y respetuosos de la diferencia. Es importante que el equipo y la familia comprenda que cada niño y niña tiene su propio ritmo de adaptación al jardín. En caso de que el niño tenga pena o llore la recomendación es acogerlo y empatizar con sus sentimientos. Eso le dará tranquilidad.

En el jardín infantil debe haber siempre espacios de comunicación fluidos con las familias, como las reuniones de apoderados, entrevistas, llamados telefónicos o visitas domiciliarias, entre otros. La familia, por su parte, debe comunicar al jardín sobre cómo es su hijo o hija, qué cosas le gustan y cuáles son sus intereses.

En esta etapa es importante mostrar tranquilidad frente a los niños y animarlos a asistir. Si como familia enfrentan aprensiones, es importante que se resuelvan todas esas inquietudes conversando y manteniendo un diálogo fluido con el equipo educativo.

El control de esfínter no es un motivo para no ser recibido en el jardín infantil. Para que los niños y niñas dejen el pañal y logren el hito del control de esfínter, se requiere cierto nivel de maduración fisiológica, emocional y cognitiva. Cada niño lo logra a su ritmo. El jardín infantil es muy importante en esta tarea. Usar pañales no es una razón para negarle la matrícula a un párvulo, independiente del nivel educativo. De ser así, este hecho se debe denunciar a la Intendencia de Educación Parvularia o al SIAC en caso de que el jardín pertenezca a la JUNJI.

Recordó que el 4 de marzo ingresan a las aulas los jardines infantiles los niños que por primera vez son parte de la educación inicial, y el lunes 6 lo harán los párvulos antiguos.

10 consejos para que tu hijo o hija se adapte exitosamente al jardín infantil