En el contexto de la campaña “El Mar Une A Chile”, impulsada por la Armada debido a los difíciles tiempos que viven nuestros compatriotas producto de la expansión del COVID-19, los servidores de la Armada de Chile efectuaron una recaudación a nivel nacional, para poder apoyar a las familias que más lo necesitan y que se ven lamentablemente apremiadas por el confinamiento durante la pandemia.

En la Institución, dichas donaciones, efectuadas durante el mes de mayo, se vieron reflejadas este sábado 27 y domingo 28 de junio, al realizarse la primera entrega programada de ayuda en distintas poblaciones del país, la que consistió en aproximadamente 1000 cajas familiares de alimentos.

La Cuarta Zona Naval, con el propósito de distribuir la ayuda a familias vulnerables a lo largo de su jurisdicción, que abarca desde Arica hasta Taltal, efectuó distintos operativos donde servidores navales se desplegaron por diferentes poblaciones de Arica, Iquique y Antofagasta, logrando entregar un total de 135 cajas de alimentos que van en directa ayuda de quienes más lo necesitan.

De la misma forma, dotaciones dependientes llegaron hasta el colegio Simón Bolívar en Alto Hospicio, establecimiento educacional donde servidores navales entregaron un total de 90 cajas de alimentos a familias que viven en distintas tomas y campamentos de la pujante comuna.

Se debe recalcar que estos aportes corresponden a donaciones particulares y voluntarias de los servidores, iniciativa a la que se sumaron empresas relacionadas con el ámbito marítimo y personal en retiro de compañías de la Reserva Naval, quienes preocupados por la situación actual del país producto de la pandemia, quisieron apoyar con un grano de arena a familias vulnerables.

CAJAS

La actividad de entrega de cajas de alimentos contó con el importante apoyo de Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, encabezada por su Alcalde Patricio Ferreira, municipio que a través del Departamento de Educación y el Colegio

Simón Bolívar permitió llegar con la ayuda a estudiantes y ciudadanos en estado de vulnerabilidad.

Una de las beneficiadas fue la señora Arbella Navas, quien no ocultó su alegría y gratitud por la ayuda recibida: “Estoy muy agradecida por su ayuda. La necesitaba, ya que hace un mes que no puedo trabajar por esto del virus. Soy la única que mantengo a mis tres niños y la verdad que no me lo esperaba”.

El Comandante de la Base Naval de Iquique, Capitán de Navío IM Cristián Brahm Teke, quien participó de la entrega en Alto Hospicio, expresó su satisfacción por la ayuda entregada en Alto Hospicio: “Para nosotros es súper importante y emotivo realizar la entrega de esta pequeña ayuda solidaria que es fruto del esfuerzo de la campaña “El mar une a Chile” en que los miembros de la Institución y nuestras familias hemos logrado juntar un granito de arena para ir en ayuda de nuestros compatriotas más necesitados”.

Por su parte el Cabo 1° Jimmy Varela Rauld, quien también entregó ayuda en Alto Hospicio declaró: “Estoy muy feliz de participar de esta gran obra, ayudando a la comunidad en estos momentos tan difíciles. Espero seguir apoyando y dar un poco de felicidad y amor a la gente que está pasando por momentos muy difíciles”.