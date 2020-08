Los azulgrana, un saco de golpes, sufren la peor de las derrotas en Europa ante un poderoso Bayern Múnich y el club necesita un golpe de timón si no quiere perder a Messi

Ha viajado el Barcelona de derrota en derrota hasta la derrota final, y el recorrido ha sido tan largo desde Berlín 2015 que la caída de Lisboa figurará como la más deshonrosa en la historia del club azulgrana, peor que las vividas en Atenas o Sevilla. El extravío ya no se puede disimular ni con el póster de Messi. Muchos de los grandes pasajes de la Champions han estado ilustrados precisamente con los goles que marca el 10 y también con los que recibe el Barcelona. Las imágenes se han alternado sin que todavía se haya visto al rosarino recibir y levantar la Copa de Europa como capitán del Barcelona. Tampoco sucederá en Lisboa. A los 33 años, la sexta Champions a la que aspira el capitán en su reinado particular continúa siendo una quimera, goleado el Barcelona en cuartos por el Bayern, un equipo descamisado, incontenible en ataque y permeable en defensa, muy convencido de su victoria contra los muchachos de Setién. No fue un resultado cualquiera sino que su contundencia exige que por fin se tomen medidas en el Camp Nou. A un año de las elecciones, la entidad necesita un golpe de timón si no quiere perder, también a Messi y empezar un casting más pesaroso y estéril incluso del que lleva desde la partida de Xavi, Iniesta y Neymar.

Lionel Messi

Hoy es un equipo extraviado, el hazmerreír de la competición después de su paso por París, Roma, Liverpool y Lisboa. El partido disputado en el Estádio da Luz fue un compendio de las miserias del Barcelona. La fotografía azulgrana rasgó los ojos de los aficionados por más anunciada que estuviera desde la regresión asumida por el propio Messi. El juego no alcanza para ganar ni para competir tampoco con equipos muy bien pensados y primaverales como el Bayern.

Al Barcelona le convenía un partido más quieto que rápido por la edad de sus futbolistas y el juego del Bayern, un equipo incansable, poderoso en ataque, difícil de contener y temible por la pegada en Europa y en la Bundesliga. Los azulgrana se habían preparado para no ceder y alargar sus opciones hasta el final de la contienda cuando se confundieron con los goles de Müller y el de Alaba en propia puerta, prueba del dominio del Bayern. Aceptaron los barcelonistas el intercambio de golpes, animados por su facilidad para llegar al arco de Neuer, y tomaron tres goles más en media hora, 14 remates antes del descanso: 1-4.

La presión alemana

El partido se revolvió a partir de la presión del Bayern. Los alemanes sancionaron cada pérdida azulgrana con un tiro hasta poner en ridículo a Ter Stegen, más empequeñecido que nunca en su duelo con Neuer. El repliegue es

desde hace tiempo el punto débil del Barcelona, un equipo cansado, viciado y envejecido en el que incluso centrocampistas como Sergi Roberto y Busquets han perdido fiabilidad en el pase, atropellados por la pujanza de los alemanes, muy superiores en las dos áreas, también en la de Neuer. No acertaron delanteros como Suárez y Messi cuando alcanzaron el campo rival en situación de ventaja y por contra tembló la defensa desde Semedo a Alba. Los colosos no fueron Piqué ni Lenglet sino los puntas del invicto Flick.

El plan de Setién perdió sentido con el segundo gol de Perisic. El técnico azulgrana había apostado por reforzar los costados, prefirió un cuarto centrocampista a un tercer delantero (4-4-2), y como ya es costumbre en las citas exigentes, se cayó Griezmann, suplente al igual que el recién recuperado Dembélé —y también que el prestado Coutinho al Bayern Múnich— en una imagen que retrata la fallida transición del Barcelona. Ningún jugador refleja mejor la época de entretiempo azulgrana que Arturo Vidal de la misma manera que si hay un futbolista que exprese el cambio de idea barcelonista es Thiago.

El partido resultó imposible para el chileno y para cualquier medio azulgrana, también para De Jong, tan superado como Ter Stegen. La falta de rigor y solidaridad defensiva abonó la ofensiva del Bayern, que se administró hasta el gol de Suárez. El tanto del uruguayo provocó la rápida réplica de Davies para poner el 2-5. La pasividad del Barcelona, aturdido y rendido, tan frágil física como mentalmente, posibilitó que el Bayern se relajara a la espera de saber si su rival en semifinales será el Lyón o el City de Guardiola, extécnico del club de Baviera.

Los cambios de Setién, simplemente funcionariales, para nada alteraron el paisaje de la contienda sino que subrayaron la superioridad del Bayern y el excelente momento de forma de Lewandowski, autor del 2-6. Al partido, para mayor escarnio culé, solo le faltaba el gol de Coutinho. Y el brasileño no se conformó con uno sino que metió dos: 2-8. Nunca se había dado un marcador tan insultante en la Champions para el Barça. Ninguna de sus sangrantes caídas ha sido tan cruel como la de Lisboa.

La derrota final había estado preñada de muchas derrotas parciales en la Champions. Así que el Barça se desplomó de forma estrepitosa de la cornisa por la que transitaba desde hace tiempo sin que quisiera darse cuenta, engañado por la presencia de Messi, desnortado por la improvisación e inestabilidad institucional durante el mandato de Bartomeu. Nadie se acuerda ya de Berlín sino que para la memoria quedará grabada la humillación histórica de Lisboa. Messi ni siquiera marcó, quizá para pasar desapercibido y no formar parte del escarnio del Barça, un saco de golpes en Europa.

Gerard Piqué – “Es una derrota tremendamente dolorosa»

Piqué: “Hemos tocado fondo, es una vergüenza”

El central del Barcelona refleja la opinión de un vestuario devastado: “El club precisa cambios y si hace falta soy el primero en irme”

Arturo Vidal miraba al suelo, Alba se cogía las medias, Lenglet observaba al infinito, Piqué no levantaba la cabeza y nadie decía ni pío, ni tan siquiera el capitán Messi, que, con los brazos en jarra y en el punto de cal del centro del campo, aguardaba a que llegaran sus compañeros para poner la pelota en juego tras encajar el séptimo gol. Después del octavo tanto —ambos de Coutinho, que no tiene sitio pero sigue siendo del Barcelona—, Suárez protestaba al aire porque ya nadie le miraba, Messi seguía en su sitio aguardando y solo Ansu Fati se resistía a la paliza, ingenuo, al correr a por el balón. “En Europa no competimos y en la Liga ya no nos da. No se puede enmascarar más”, resolvió nada más acabar el encuentro Gerard Piqué, voz del vestuario siempre que las cosas van mal dadas. No se quedó ahí.

El discurso del central fue rotundo, seco y realista. “Ha sido horrible, una sensación nefasta, una vergüenza. El club necesita cambios y no hablo del entrenador ni de los jugadores. Si se necesita sangre nueva soy el primero en irme. Hemos tocado fondo y nadie es imprescindible”, soltó al tiempo que apretaba las mandíbulas, enfadado como nunca porque sabe que este resultado irá por siempre ligado al Barcelona. “Es una derrota tremendamente dolorosa. Son muchos goles, pero el equipo se ha visto desbordado ante la contundencia del rival. Nos han superado en muchas facetas”, reconoció Setién con voz queda, ya desde la sala de prensa y con el gesto desencajado. No fue el único, pues al acabar el encuentro, solo De Jong, Griezmann y Jordi Alba se quedaron para felicitar a algún rival; también Suárez, que no perdió la ocasión de protestar al colegiado vete a saber qué tras encajar ocho goles como soles.