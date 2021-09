Pedro Rodríguez se quedó con el primer lugar de los 42K en el Parque Torres del Paine. En diálogo con AS, el deportista cuenta cómo llegó al running.

Eran alrededor de las 13 horas de este sábado 11 y Pedro Rodríguez (30) se transformaba en uno de los grandes ganadores del Patagonian International Marathon. El deportista iquiqueño, quien tardó solo dos horas y 59 minutos en cruzar la meta de los 42K, fue recibido por su hermano, su pareja y otros cercanos. Estaban felices y orgullosos. «Era la carrera del año, tenía que ganar sí o sí», dijo en diálogo con AS, después de recibir su medalla.

«En Chile no había carreras y justo salió esto de Patagonia. Iba a correr 21K y un amigo me dijo que corriera 42K. Le hice caso, pero no sabía que iba a ser tan dura. Después del kilómetro 20, habían muchas subidas. Y con las bajadas, peor, porque no sé correr así. Estaba desesperado, hasta que vi los autos (ríe), pero fue muy entretenido», agregó Rodríguez en un mirador de la Portería de Laguna Amarga, donde se tomó una fotografía para AS.

– ¿Cuándo surgió su pasión por el running?

– Fue en 2008, cuando estaba en cuarto medio. Una vez llegué tarde a clases y el profesor me mandó a dar 20 vueltas en una cancha de béisbol. Empecé a pasar a todos y me gritó. Pensé que había hecho algo mal, pero me dijo que tenía muy buen tobillo para correr. No lo pesqué mucho, porque yo jugaba fútbol. Después había unos campeonatos de colegio y me dijo que corriera.

– ¿Y cómo le fue?

– Gané y le saqué dos vueltas a todos (ríe). Nunca más dejé de correr.

– ¿Le tocó compatibilizar el deporte con el trabajo?

– Sí, me levantaba a las seis de la mañana y después iba a trabajar. Fue hace como 12 años atrás. Después lo empecé a hacer como profesional y hace siete años armé un club en Iquique. Eso me ha dado para entrenar y para trabajar, porque va de la mano. Tengo un grupo con 45 alumnos. Sé que, si corro, inspiro a mi equipo.

– Celebró con una bandera de Iquique. ¿Qué significa la ciudad para usted?

– Estoy orgulloso de Iquique. Es una ciudad chiquitita. Fui uno de los primeros que empezó a correr. Cuando salía a las seis de la mañana, los carabineros me paraban…

– ¿Por qué?

– Porque pensaban que andaba en quizás qué cosa…

– Y esos sacrificios lo llevaron a alcanzar logros. ¿Cuál ha sido el mejor recuerdo y cuál es su próximo desafío?

– El 2019 corrí el Maratón de Berlín y quedé como récord de Chile con 2 horas 28 minutos. Ahora me siento bien y el próximo año quiero ir a Chicago.