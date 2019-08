Años atrás, al llegar el momento de comer, debíamos levantar el tubo del teléfono de línea y marcar el número de aquellos restaurantes que ofrecían el servicio de entrega a domicilio. Las líneas podían estar ocupadas y debíamos esperar, o tal vez un pequeño problema de escucha daba como resultado una decepcionante sorpresa cuando nos llegaba el pedido. A estos pequeños dilemas se le debía sumar que el restaurante no siempre ofrecía delivery o éste estaba con demora de entregas.

Aún hoy, pedir que nos traigan nuestro menú favorito a la puerta de nuestros hogares es algo cotidiano, y la industria de entrega a domicilio continúa creciendo. Cada día, son más los usuarios que lo utilizan, y su demanda significó también un avance a nivel tecnológico del servicio.

Junto con la evolución de internet, varias empresas han aprovechado este medio de comunicación fácil de acceder para crear plataformas y aplicaciones para el teléfono celular de servicio de entrega de comidas. Tan solo con entrar al sitio web, uno puedo observar las distintas opciones de restaurantes y locales que cuentan con delivery, si están realizando entregas en ese horario o tienen alcance a esa zona, además de poder conocer la oferta de menú que ofrecen. Luego de seleccionar lo que deseamos, solo bastan un par de clicks para que nuestro platillo preferido llegue a nuestras casas. Si no contamos con efectivo, tampoco significa un problema, gracias a este nuevo mecanismo que abre la posibilidad de como tarjeta de crédito o débito.

Actualmente, la demanda del uso de este servicio creció tanto, que las empresas vieron la posibilidad de hacerlo evolucionar. Si el local no cuenta con el beneficio de entrega a domicilio, ya no es un dilema; las compañías ahora realizan el pedido y te lo llevan hasta tu hogar. Además, creció la oferta de opciones y ahora no solo abarcan el mundo gastronómico. Empresas como PedidosYa, ofrecen entregas a domicilio de supermercados o farmacias; uno puede realizar sus compras desde la comodidad de su casa. Los productos que se encuentran disponibles se pueden conocer a través de la aplicación, se suman al carrito de compras y luego de confirmar la compra, el pedido llega a la puerta de tu casa sin inconvenientes. Artículos alimenticios, de limpieza, belleza, envasados, entre otros tantos, pueden ahora solicitarse y recibirlos con la misma rapidez y facilidad con que años atrás recibíamos nuestra caja de pizza.

Y no solo su evolución nos ha beneficiado a nosotros: nuestras mascotas ahora también tienen delivery. Recientemente, PedidosYa sumó también la entrega de comida para mascotas. La industria de entrega a domicilio ha sabido crecer junto a las necesidades diarias de las personas para ayudarlas con sus tareas y sus tiempos. La variedad de opciones que ofrecen hoy las compañías favorece a miles de usuarios, resolviendo no solo el problema de qué comer un viernes a la noche, si no también de realizar las compras si no puedes salir de tu hogar, o llevarle el alimento a tu perro si te olvidaste de su comida.