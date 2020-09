Así lo reafirmó, categórico, el Ministro de Minería a El Longino. En entrevista exclusiva con nuestro diario, Baldo Prokuriça abordó –de manera extensa e informada– cómo esta industria se ha comportado en tiempos de pandemia, elevando los estándares no sólo en términos de seguridad sanitaria. También resaltó la mantención estratégica de miles de puestos de trabajo en momentos complejos y un 2% de trabajadores contagiados, a nivel país.

Isabel Frías

Periodista U.C.

Esta primera semana de septiembre está llamada a convertirse –tal vez– en una de las más esperadas por los habitantes de Iquique y de toda la Región de Tarapacá: Puede ser una mera expectativa, pero las redes sociales locales están “incendiadas” con la idea de terminar esta extensa cuarentena obligatoria este viernes 4.

“Los trabajadores de la minería son los que llevan y traen el coronavirus”, alegan soterradamente muchos habitantes de Iquique.

Una reacción que el actual Ministro de Minería, Baldo Prokuriça, desmiente de manera categórica y con todos los números y antecedentes del caso: “Lo primero que me gustaría demostrarle a la población de la Región de Tarapacá es que estamos en una nueva etapa del mundo, en donde las percepciones subjetivas son importantes, pero para nosotros –como Ministerio de Minería– lo relevante es la realidad y los antecedentes que existen hablan ustedes han registrado 10.685 casos de covid19 y, de ese número, solo 564 casos corresponden a trabajadores del sector minero”, indicó de manera categórica el secretario de estado, un abogado ligado desde siempre a la minería nacional y gran conocedor del sector.

CONTAGIADOS: SOLO UN 2 POR CIENTO

Un punto relevante enfatizado por el ministro y relacionado con la pandemia fue que “la enfermedad generada por el coronavirus no respeta ninguna condición ni sector productivo, indicó. Por tanto, añadió a Baldo Prokuriça, aquí todo el mundo tiene la posibilidad de infectarse; sin embargo, los indicadores globales que maneja la autoridad sanitaria nacional y regional indican que solo el 2 por ciento de todos los trabajadores ligados, directa e indirectamente a las operaciones mineras, se ha contagiado con el sars-coV-2 durante esta pandemia”. Eso es lo concreto y comprobable, aseveró.

El Ministro –llano a abordar la controversia, pero en base a antecedentes rigurosos e imparciales– recordó además que “algunos parlamentarios (de otra región) presentaron un proyecto para que la minería paralizara todas sus labores, siguiendo la opción que tomó Perú, el segundo productor de cobre del mundo después de Chile, y que estuvo 109 días de cuarentena”, con cero actividad laboral.

El resultado de la experiencia vecina, explica la máxima autoridad sectorial del rubro minero, ha situado hoy a “Perú como el quinto país con más personas fallecidas y contagiadas del mundo”.

Como contrapartida, Baldo Prokuriça pone de relieve que “Tarapacá y el resto de las regiones donde operan yacimientos, no han detenido nunca sus actividades productivas, lo cual se ha vuelto fundamental para mantener la economía regional”.

MAYOR CULTURA DE SEGURIDAD

Sin embargo, dice, no a cualquier precio. “Cada vez que me junto con el Presidente de la República, el Primer Mandatario me dice textualmente: “hay que cuidar la salud y la vida de los trabajadores de la minería, porque de lo contrario no se va a poder trabajar”. Y ésa es nuestra prioridad, primero la salud y la vida; después viene la productividad”.

A juicio del Secretario de Estado, uno de los errores capitales que se comete está en asociar los contagios que con el trabajo que desempeñan esos contagiados. “Yo le puedo decir, por ejemplo, que en Codelco –que es una de las empresas mineras que ha tenido más enfermos con covid– el setenta por ciento de esos trabajadores no se contagió en el trabajo, sino durante sus días de descanso”. Similar escenario se ha replicado en el caso de los trabajadores ligados a la minería tarapaqueña: los pocos que se han contagiado por coronavirus, no lo han hecho durante sus turnos, sino en el período de descanso”.

La explicación del fenómeno, de acuerdo al Ministro de Minería Baldo Prokuriça, radica en que desde siempre la actividad minera ha sido de riesgo, pero existe tanto una gestión profesional del riesgo como una cultura de seguridad que hace, de nuestro sector, la actividad productiva con trabajadores que se han mantenido sanos, respetuosos de las normas sanitarias y que ha protegido a su personal, particularmente a aquellos que pudiesen estar dentro de los grupos de riesgo: a estos últimos se los ha mantenido en sus casas, manteniendo de manera total o parcial sus remuneraciones, desde que se declaró la pandemia”, finaliza, satisfecho del comportamiento ejemplar de las compañías como de sus trabajadores.