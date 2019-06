El brasileño Isaías Ravyk cayó en las rocas, lo que le valió abandonar la competencia y ser trasladado al hospital. En tanto, Nelson Flores ganó su heat para meterse entre los mejores 24 del torneo.

Fue un día difícil para la competencia. El clima fue factor a lo largo del cuarto día de campeonato en el Bellavista Bodyboard Pro 2019 que se desarrolla en la playa El Morro de Iquique. A primera hora, se retrasó el inicio del día en vista del bajo oleaje que se vio en la primera inspección. Luego, una vez que se dio por iniciada la competencia, el viento hizo muy inestable la marea, lo que hizo detener los heats restantes pactados para hoy y además dejó un herido en competencia.

Se trata del brasileño Isaías Ravyk, quien en el tercer heat sufrió una caída en las rocas tras no poder controlar una ola, sufrió un corte y terminó con cuatro puntos en su cabeza luego de haber sido trasladado al hospital de Iquique. “La verdad es que quería seguir compitiendo, pero me dio un poco de miedo al ver lo que me pasó. Por suerte no fue nada grave, sólo puntos y ya estoy bien. La atención ha sido muy buena, por lo que ahora descansaré para seguir compitiendo”, afirmó tras haber salido del recinto asistencial el rider brasileño.

Ravyk se suma a la caída de la rider nacional Soraya Valdivieso, quien ayer sufrió una caída también en las rocas, pero con peores consecuencias: un corte a lo largo de la cara que tuvo 15 puntos de sutura.

Por su lado, fue una jornada fértil para los nacionales que ya conocían esta ola, considerada una de las más difíciles de surfear en el país. Esto porque seis chilenos más se metieron entre los 24 mejores pilotos del torneo, de donde saldrán los que disputarán los cuartos de final del torneo. El sexteto de nacionales que clasificó hoy se suman a Joaquín Soto, Alex Wittmann, Matías Díaz y Alan Muñoz.

Y entre los destacados, el mejor rankeado a nivel planetario, Nelson Flores, noveno en el escalafón de la Association of Professional Bodyboarders, ganó su heat con una impecable actuación con el mejor puntaje del día, pese a lo difícil de las olas y buscará emular, al menos, su quinta ubicación en el último mundial realizado hace un par se semanas en Itacoatiara, Brasil.

El oriundo de El Tabo, afirmó tras la competencia que “estaba súper difícil, muy grande el mar. De hecho, vimos el tema del accidente, por lo que el triunfo vale más en vista de que respondí pese a la dificultad de las olas”. El campeón mundial junior en 2017, añadió que “estoy muy feliz de seguir avanzando y voy a seguir dando dura pelea para llegar a la final. Vamos paso a paso y espero mejorar mi actuación que logré en Brasil”.

Mañana se vivirá la penúltima jornada de competencia, en donde se deben dirimir las fases finales en hombres y mujeres. El primer llamado a competencia será a las 6.45 horas, para poder recuperar lo que no se pudo correr hoy.

RESULTADOS DE LA JORNADA

RONDA 5 – PRO HOMBRES

Heat 1

Iain Campbell (RSA) /7.5 – 5.25/Final: 12.75

Lewy Finnegan (AUS) /6.00 – 5.15/Final: 11.15

Brahim Iddouch (MAR) /5.25 – 4.15/Final: 9.4

Heat 2

Gabriel Braga (BRA) /6.5 – 5.75/Final: 12.25

Alan Espinoza (CHI) /7.0 – 4.5/Final: 11.50

Uri Valadao (BRA) /5.75 – 5.25/Final: 11.00

Heat 3

Sócrates Santana (BRA) /6.5 – 6.5/Final: 13.00

Yoshua Toledo (CHI) /6.35 – 4.25/Final: 10.6

Isaías Ravyk (BRA)/DNF

Heat 4

Moisés Silva (CHI) /6.7 – 5.6/Final: 12.30

Maikol Pascal (CHI) /6.15 – 5.35/Final: 11.50

Davis Blackwell (AUS) /5.6 – 5.0/Final: 10.6

Heat 5

David Barbosa (BRA) /7.25 – 4.5/Final: 11.75

Armides Soliveres (ESP) /6.25 – 5.5/Final: 11.75

Kevin Torres (CHI) /6.75 – 4.9/Final: 11.65

Heat 6

Patrick Orr (HAW) /7.75 – 3.5/Final: 11.25

Eder Luciano (BRA) /5.4 – 5.0/Final: 10.40

George Humphreys (AUS) /5.25 – 4.9/Final: 10.15

Heat 7

Kevin Orihuela (ESP) /6.5 – 5.5/Final: 12.00

Cristóbal Fernández (CHI) /4.75 – 4.5/Final: 9.25

Diego Sepúlveda (CHI) /4.9 – 3.85/Final: 8.75

Heat 8

Nelson Flores (CHI) /7.00 – 6.65/Final: 13.65

Sammy Morretino (HAW) /6.0 – 6.0/Final: 12.00

Josh Burgete (AUS) /5.1 – 4.5/Final: 9.6