Mónica Zalaquett, Ministra de la Mujer y Equidad de Género, conversó con El Longino sobre dos problemas serios que afectan a las mujeres de Tarapacá. Uno es atravesar el confinamiento junto a una pareja que la agrede. Y el segundo, haber sido despedida este 2020 y no poder siquiera salir a buscar trabajo, mientras no abran los colegios ni los jardines infantiles.

Isabel Frías

Periodista U.C.

Mónica Zalaquett Said conoce bastante Tarapacá, particularmente el quehacer turístico de la ciudad de Iquique.

No en vano, en marzo de 2018 esta comunicadora social y exdiputada asumió en el Ministerio de Economía en calidad de subsecretaria de Turismo y, desde junio de este año, lidera el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: Estos dos ámbitos de su trayectoria se reflejaron, en buena medida, durante la visita que realizó a nuestra región, donde desplegó una intensa agenda que abarcó encuentros con autoridades locales además de trabajadoras de la actividad pesquera, también en el rubro de la construcción en Alto Hospicio y también en caleta Los Verdes: “Este polo gastronómico –dice, en conversación con El Longino– nació gracias al impulso de un puñado de valiosas mujeres y ahora lo vamos a consolidar con el empuje de ellas”, anunciando que la reactivación de la economía local tendrá un fuerte sello femenino.

Casi sin pausa, esta visita ministerial se extendió hasta uno de los 3 Centros de la Mujer regionales donde encabezó una ceremonia muy particular: La certificación de un grupo de jóvenes que serán “monitores para detectar la violencia y apoyar a mujeres que han salido de esa espiral gracias a la labor que –en esos enclaves– se realiza con un enfoque que apunta a asistirlas de manera integral”.

Sobre ese tema, Ministra, existe la percepción que las cuarentenas sanitarias por la pandemia han hecho aumentar los indicadores de violencia. Tal vez ha bajado la denuncia presencial, pero el confinamiento obligado con sus agresores ha puesto en riesgo a las mujeres. ¿Es así realmente, qué datos concretos se manejan?

– De todas maneras y a nivel global, donde Chile no es la excepción, el hecho de haber vivido un confinamiento ha vulnerado mucho a las mujeres porque se han visto obligadas a convivir las 24 horas del día con su agresor.

En efecto han bajado las denuncias presenciales, pero explotaron los llamados a nuestros canales de apoyo, donde el número telefónico 1455 ha atendido un 200% más que el 2019. Y esta mayor cobertura se ha comportado de manera similar tanto en Tarapacá como en el resto de las regiones de Chile.

También se creó recientemente un servicio de “WhatsApp silencioso”, según tengo entendido.

– Así es. Y aunque llevamos pocos meses de aplicación, hemos atendido más de 18 mil mujeres vulneradas. En otras palabras, las mujeres están llamando por ayuda frente a una situación crítica de violencia familiar.

¿Qué conclusiones saca el Ministerio de la Mujer de estos datos tan crudos arrojados en Chile, durante la pandemia?

– Evidente que la pandemia del coronavirus nos golpeó a todos, pero a las mujeres nos afectó de manera más fuerte, sin ninguna duda. La población femenina debió enfrentar entonces el teletrabajo, jornadas adicionales para efectos de las labores domésticas, en una situación de gran estrés y compartiendo –además– el mismo techo con su agresor.

Por todo ello, dentro de las actividades hemos otorgado una enorme relevancia a ampliar la cantidad de Centros de la Mujer, porque se trata de dispositivos que están generando cambios muy importantes en la vida de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

En Chile el total de estos Centros suman 111 y apenas 3 (Iquique, Alto Hospicio y Tamarugal) prestan cobertura a nivel de nuestra región. A todas luces, parece un apoyo insuficiente, teniendo en cuenta que las denuncias al teléfono 1455 se han incrementado en un 200%.

– Nos hemos propuesto abrir, precisamente, nuevos Centros de la Mujer y en parte esta visita responde a ese objetivo.

Bajo ese escenario, por ejemplo, sostuve una entrevista con el Intendente y haremos una presentación a los miembros del Core para contar con todo el apoyo regional que se requiere para emprender esta gestión. Le pedí directamente el apoyo a la máxima autoridad regional y el intendente me dijo que nos va apoyar; viene la tarea de escoger una propiedad, se trabaja en cada caso con el municipio y se ejecuta un protocolo para materializar la aspiración de llegar a más mujeres en la región para que abandonen la espiral de violencia.

¿Qué abandonen el circuito de la violencia doméstica y se integren a liderar sus propios emprendimientos personales o colectivos?

– Exactamente. Se sale de la violencia con el apoyo de asesoría jurídica, psico-social y, en paralelo, con una completa capacitación para ingresar con más herramientas al mundo del trabajo remunerado y el emprendimiento.

A nivel país, la pandemia sacó a 900.000 mil mujeres de la fuerza laboral y fueron despedidas. Ese problema que se suma a la violencia en cuarentena.

– Es tan seria esa situación, que de esa cantidad casi el 76% declara no poder siquiera intentar volver a buscar trabajo mientras no se solucionen otros problemas como el cuidado de los niños. Si los colegios y jardines infantiles no están funcionando, las mujeres no pueden pensar en salir a buscar trabajo.

¿Y qué opciones tienen esas personas, cómo se las apoya desde la política pública?

– Tenemos una agenda muy profunda para apoyar a las mujeres de Chile y específicamente en Tarapacá. Porque si bien las mujeres se quedan cuidando a los niños mientras estén cerrados los colegios, una cantidad muy importante de ellas están emprendiendo desde su hogar.

A ellas las vamos a apoyar y para ellos nos estamos coordinando con diversos ministerios sectoriales. La idea es apoyar a las mujeres en diferentes planos y, en el caso de Tarapacá, tenemos que privilegiar a aquellas mujeres que tienen ventajas destacadas, como en la gastronomía, el comercio y el turismo.