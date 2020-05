Director Regional de Gendarmería:

La jefatura nacional de Gendarmería ratificó en el cargo al coronel Luis González Báez, como director regional de la entidad carcelaria como el de Hospicio con una población de dos mil 50 internos, mientras en el Centro Penal de Iquique son 171 y en Pozo Almonte son 88 internos.

MARIO VERGARA

-¿Coronel, cómo han enfrentado ustedes la pandemia que vive el país, el control sanitario, las restricciones a las visitas de los familiares de los internos?

-Estas cosas no son casuales. Hemos enfrentado bien el desafío porque se han tomado medidas adecuadas en tiempo y espacio y de manera preventiva. Hemos estado desarrollando un trabajo muy intenso para poder minimizar y evitar los riesgos de esta pandemia.

-¿Como ha sido la relación con los internos y los familiares de éstos que deben estar inquietos por el aumento constante de contagios en todo el país?

-Hemos manejado bien el asunto, se ha trabajado con los internos y el personal de Gendarmería. Partimos generando monitores de Covid con los familiares de los internos, tras generar un acercamiento con ellos, los citamos a reuniones, les conversamos los alcances que esto tiene, de poder proteger la unidad. Se conversó también con los internos para hacerles entender que esto es una cuestión sanitaria. Les expliqué que cuando uno toma medidas solo es para protegerlos y que se encuentren sanos. Entonces todos los que están en torno a Gendarmería lo han entendido y han actuado de forma correcta.

-¿Y cómo los familiares de los internos han tomado la suspensión de las visitas. Hubo resistencia, malestar por la restricción de parte de la población penal?

-Ellos lo entendieron de muy buena manera y también lo entendieron los familiares porque la medida era muy razonable. Sin perjuicio de ello, hemos tratado de mitigar las visitas, ofreciéndoles otras formas de comunicarse con sus familiares, por ejemplo las videoconferencias. En los tres establecimientos penitenciarios hay computadores habilitados para que los internos se comuniquen con sus familias, durante ciertos días de la semana y por un período acotado. Además en los tres penales, los internos tienen disponibilidad de teléfonos públicos. Recientemente se instalaron en Alto Hospicios, diferentes agrupaciones. Con una moneda pueden activar los teléfonos. Todas estas medidas están enfocadas a que la gente esté tranquila, ellos entienden que las medidas restrictivas no son en contra de la población penal y que por el contrario, son favor de ellos por razones sanitarias. Así nos hemos ido manejando.

-¿Hay alguna persona contagiada con el virus y si es así dónde está a resguardo para no afectar al resto de la población?

-Al interior de las unidades penales hemos colocado sectores diferenciados donde puedan estar aquellos con sospecha de contagio. Afortunadamente solo tenemos una interna que está con Covid positivo. Ella se encuentra bien de salud y está alojando en el módulo que fue predestinado para enfermas de contagio.

-¿Cuál es el procedimiento para los internos que llegan a los recintos penitenciarios de la región?

-Todos los internos que llegan a las unidades tiene que pasar por un período de cuarentena. Ellos ingresan a un módulo donde deben permanecer catorce días en cuarentena. Si el interno no presenta ningún síntoma, tras el chequeo pasa y recién ingresa a la zona de la población penal. Ahora, si presenta algún síntoma, ahí procede la toma de exámenes y pasa al módulo de los sospechosos para controlar su estado de salud. Todas estas medidas están enfocadas única y exclusivamente para proteger la salud en los establecimientos penitenciarios.

-¿Cómo ha sido la relación con la población penal de mujeres del recinto de Iquique, donde hay madres con 14 lactantes y 9 mujeres embarazadas?

-Las cosas se han manejado bastante bien. Hay una interna contagiada. Es obvio que vivir en un sistema de encierra genera conmoción. Las internas están tranquilas, lograron entender el tema. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para que población penal esté tranquila, porque es nuestra obligación hacerlo, como agentes del Estado.

Los funcionarios

.¿Coronel, qué puede informar de los funcionarios que fueron afectados por el contagio, cómo se ha estado manejando este asunto?.

-Como todos saben, tuvimos un brote que comenzó en esta Dirección Regional. Hoy día tenemos más de treinta funcionarios con contagio de las diferentes unidades penales especiales. Hay un número importante de personal al que se le está tomando el PCR después de la cuarentena. Estamos a la espera de los resultados. Una vez recuperados volverán a sus funciones.

-¿Cuántos funcionarios tiene Gendarmería en la región y cómo han enfrentado esta situación?

-Una dotación de 720 funcionarios. Obviamente hemos tenido que replantearnos para trabajar con menos personal en las unidades, debido a la pandemia. Quiero aprovechar esta entrevista del Diario El Longino para felicitar a nuestro personal de la región por su profesionalismo y compromiso que han tenido con el servicio, trabajando diariamente y sosteniendo la institución en la región. El compromiso de nuestros gendarmes es muy importante. No debemos olvidar que si las cosas las hacemos mal, esta crisis sanitaria se puede convertir en una crisis de seguridad.

Caso Luminarias Led

No podemos dejar de preguntarle en qué condiciones se encuentran los detenidos por el Caso Luminarias Led, dónde están alojados y cómo ha sido su ingreso al recinto penal. Entre ellos hay un anciano enfermo, que es concejal.

-En el caso de los varones que están en el Módulo 76 que es el de ingreso, conforme a los procedimientos están en cuarentena. No tenemos la certeza si son o no portadores del Covid 19. Estarán dos semanas allí y si no presentan ningún síntoma, ingresarán al sector que corresponda. Respecto de la persona mayor de edad que usted pregunta si tiene una patología crónica, contamos con un hospital al interior del Penal de Alto Hospicio que cuenta con profesionales, médicos, paramédicos. Por lo tanto la atención de salud es bastante buena. Una mujer ingresó al sector femenino de Gendarmería en Iquique. Nosotros no podemos dar trato diferente a personas porque eso sería discriminatorio para los demás. Es bueno señalar que la población penal de Alto Hospicio no tiene Covid positivo.