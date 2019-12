Comercial Brich, emprendimiento Iquiqueño que lidera el abastecimiento de las regiones I y XV a través del portal de ChileCompra, busca ahora expandirse para abastecer a empresas mineras y caletas pesqueras de nuestra ciudad, con precios de distribuidores e implementando plan de economía circular.

“Estábamos en la universidad y no teníamos dinero para salir, decidimos tomar algo de ropa vieja para comenzar a venderla y nos fue bien, con las ganancias compramos más fardos de ropa, hasta que llegamos a tener 5 locales en el Terminal Agropecuario. Con el tiempo nació nuestra hija, mi pareja tuvo que comenzar a trabajar y finalmente congelamos la universidad, cada vez me era más difícil seguir en el Agro, así que empecé desde casa a vender productos a través del portal de ChileCompra”, recuerda Aylin Briceño, dueña de Comercial Brich, quien lidera actualmente, en las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, la comercialización de productos perecibles y no perecibles a través del sitio web de esta institución.





ChileCompra es el mercado electrónico más grande del país, servicio dependiente del Ministerio de Hacienda, que busca transparentar las adquisiciones realizadas por organismos públicos, que deben hacerlas exclusivamente a través de la plataforma transaccional www.mercadopublico.cl, donde se reúne en un solo lugar la demanda de los compradores y la oferta de miles de proveedores.

Al principio, comenta Aylin, toda la familia apoyó, “postulábamos y licitábamos con mi pareja, luego yo compraba y entregaba, pero no di abasto, mis papás me ayudaban y mi abuelo nos prestó un pedazo de su casa para usarlo como bodega, porque necesitábamos espacio para guardar la mercadería y todos empezamos a trabajar en equipo. Hasta que apareció la opción de postular al Convenio Marco y ser parte del Catálogo Electrónico de ChileCompra, que es mucho más rápido, porque ya no licitaríamos, ahora la venta sería en forma directa”, explica.

A pesar del temor a postular que tenía su pareja, lo hicieron y se adjudicaron el convenio por 5 años, lo que cambió radicalmente sus vidas, pues comenzaron a crecer a pasos agigantados obligándolos a contratar personal externo y familiar, así como también a adquirir un inmueble para destinarlo como bodega de almacenamiento de las cientos de cajas que necesitaban para mantener un stock suficiente, que permitiese abastecer los requerimientos de los organismo públicos.

“Los emprendedores deben hacer un análisis muy detallado del mercado para comercializar sus productos o servicios y saber aprovechar las oportunidades que éste le ofrece, porque es allí donde los negocios triunfan, al enfocarse a nichos de mercado que no han sido explotados correctamente. Al lograr posicionar su producto o servicio aportan no sólo al crecimiento personal, sino que también ayudan al crecimiento del país, porque ellos son el motor de Chile”, asegura el director regional de Sercotec, Patricio Burg León.

Apoyo crucial

“Mi pareja debió dejar de trabajar, ya que necesitábamos mucha ayuda, fue un riesgo porque era una entrada segura. Pero con mucho esfuerzo y el apoyo de nuestra familia y amigos logramos las metas”, asevera la emprendedora, quien recurrió al Centro de Negocios Sercotec Iquique cuando Comercial Brich, ya con todo el camino recorrido, necesitó un orden estructural. “Manejamos muy bien las finanzas, somos ordenados en ese aspecto, porque los pagos lo hacen a 90 o 120 días, pero no teníamos una estructura. En Sercotec nos dijeron que allí nos orientarían en forma gratuita y así fue, el asesor nos ordenó, nos guió en cuanto a los espacios que necesitábamos para comprar por volumen y poder negociar los precios, participamos en charlas, talleres, cursos, que nos sirvieron mucho, además hasta el día de hoy tenemos su apoyo. Ahora nos ayudó a crear un plan de negocios para una nueva etapa de expansión, porque queremos seguir creciendo”, asevera Aylin, quien además retomó con su pareja sus estudios y hoy están en la etapa del taller de título de Ingeniaría Industrial.

Expansión a empresas privadas

Gracias al éxito obtenido, volvieron a licitar este convenio y nuevamente estarán presentes en el Catálogo Electrónico por 6 años más, pero ahora además el horizonte está enfocado en un nuevo nicho de mercado: las empresas mineras y la zona costera de la región.

“Iquique está creciendo hacia el sur y estratégicamente queremos construir un punto de distribución en Alto Los Verdes, por lo que estamos solicitando un terreno a Bienes Nacionales. Estratégicamente este lugar nos permitiría abastecer a las mineras y a toda la Provincia del Tamarugal a través de la Ruta de la Sal, que nunca ha sufrido cortes ante las catástrofes naturales que han asolado la región, como la ruta que une Iquique con Alto Hospicio. Desde este lugar surtiríamos también a todas las caletas pesqueras, con valores de distribuidores que se asemejan o son incluso mejores que los del Terminal Agropecuario, evitando los traslados de los residentes de estas zonas a comprar”, expone Aylin Briceño.

Con este proyecto, que esperan materializarlo en el corto plazo, buscan aumentar las plazas laborales del sector, pues necesitarán mano de obra para la construcción del galpón, vendedores en terreno y choferes, pero además implementarán un plan de economía circular, con la utilización de energía limpia a través de paneles solares y la reutilización de cajas de cartón.

“Actualmente tenemos que comprar contenedores de cartón, porque allí entregamos los paquetes familiares, pero tenemos muchos desechos de cajas, pero todas las cajas que contienen los productos que nos llegan directamente de las distribuidoras se pierden. Por esto queremos reutilizarlas y fabricar nuestras propias cajas, así como también ser acopio de cajas de cartón, volver a fabricarlas y abastecer de cajas a la ciudad, porque acá no hay distribuidora, hay que pedirlas a Santiago o incluso a China, como lo hacemos nosotros”, declara Aylin.