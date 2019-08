El objetivo busco fortalecer, potenciar y revitalizar los conocimientos y la aplicación práctica de los principales cuerpos legales vigentes en Chile en materia de protección y resguardo para los pueblos originarios.

Con un total de 138 personas perteneciente a los pueblos originarios se dio fin a los cinco talleres formativos y de difusión sobre la Ley indígena 19.253, convenio 169 OIT y entre otras normativas, en esta oportunidad el último taller se realizó en la localidad de Iquiuca.

Cabe destacar que estos talleres fueron realizados en distintas localidades de la región, como lo fue en el Hogar Universitario Indígena Aru Wayna, en la ciudad de Iquique y en la Comunidad Aymara de Sibaya, en la Comuna de Alto Hospicio y en la localidad de Iquiuca que fueron ejecutados a través de la contraparte regional de la Unidad del Convenio 169 de CONADI.

Al respecto comentó presidenta de la comunidad indígena Quechua de Iquiuca, Karen Rivera “el trabajo que está haciendo CONADI para nosotros es muy relevante nos da la oportunidad de conocer mucho la ley indígena y sobretodo saber bien como nos favorece nos representa esta ley el convenio y todo su artículo, estamos muy contento como comunidad porque eso nos da fuerza para seguir sobrellevando todos los antecedentes que tenemos como comunidad , estoy contenta que CONADI se haya comprometido con Iquiuca, este poniendo mucho esfuerzo para que nosotros como pueblo indígena tengamos todo estos conocimientos, valores para poder seguir adelante”.

por su parte Margarita Silva perteneciente de la comunidad de Iquiuca y quién ha participado en el ciclo de talleres, expresó que “este taller que está implantando CONADI me parece espectacular porque así nos vamos interiorizando de las cosas que hace, como los decretos y las leyes que a veces ignoramos y sobre todo para los jóvenes que ellos también vayan interiorizándose de toda nuestra cultura y de las leyes ya que es primordial para nosotros. me gusta lo que está haciendo CONADI, porque hay que tener participación en esto y saber y tener claro todas las ideas, leyes y sobre todo que nos favorecen, como nos ayudan en todo sentido, territorio, agua etc. CONADI se está colocado las pilas con nosotros y ahora está más presente”

Ley indígena 19,253

La ley indígena es el cuerpo normativo que contiene disposiciones que abarcan la mayor parte de las materias relacionadas con asuntos indígena en Chile y de lo que han sido las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios y de la cual hoy se dialoga una posible actualización en el proceso de Consulta Indígena. Además, establece las normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. Esta ley contempla los siguientes aspectos: ser indígenas, sus culturas y sus comunidades, el reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas, el desarrollo indígena, de la cultura y educación indígena, sobre la participación, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y normas especiales de los procedimientos judiciales, lo que se está difundiendo en cada uno de los talleres.

Convenio 169 OIT

El Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales Nº 169 es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989, que refleja el consenso logrado por los mandantes tripartíos de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.

El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.