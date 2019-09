“Tramas Pampinas” y “Chile Sumergido” estarán en exhibición hasta fines de octubre

Piezas textiles de promisorios artistas del Centro Teletón Iquique y el registro visual de las maravillas del mundo submarino del fotógrafo y trabajador de Collahuasi, Roberto Sánchez, son las exposiciones artísticas que están a disposición de la comunidad en forma gratuita.

Hacer del arte una forma de inclusión social es la propuesta de un grupo de niños y jóvenes del Instituto Teletón Iquique, cuyas obras se presentan en la Sala de Arte Pozo Almonte Collahuasi, en una exhibición llamada “Tramas Pampinas”. Utilizando material textil, 11 alumnos del Taller de Arte en Telar de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas de este centro de rehabilitación crearon 24 piezas, tomando como inspiración la pampa salitrera y el entorno tarapaqueño.







Silvia Bley, encargada de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas de Teletón Iquique, explicó que el territorio de la región es “nuestro soporte cultural, por lo que trabajamos como temática lugares que hemos visitado con los niños y jóvenes. Es una manera de inclusión, donde se apropian del territorio para representarlo en el arte textil. Ellos se están comunicando a través del telar, inspirándose para contarnos su visión personal de un lugar del que ya se sienten parte”.

COMUNA DE PICA

Contribuir a la preservación de la fauna y flora marina, es la invitación que el trabajador de Collahuasi, Roberto Sánchez, hace con su trabajo “Chile Sumergido”, compuesto por 27 imágenes que exhibe en la Sala de Arte Pica Collahuasi. Uniendo el buceo y la fotografía –sus dos grandes pasatiempos-, el fotógrafo registró el hábitat acuático nortino, con la intención de promover su riqueza natural e instar a su cuidado, pues “no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”, enfatizó.

“Descubrí que la fotografía es una herramienta potente para aportar a la protección del medio ambiente. Muchas personas no conocen el mundo submarino, así es que yo los acerco a él con esta exposición. Me parece fabuloso que Collahuasi me dé la oportunidad de llegar con mi trabajo y mi mensaje de concientización a un público más amplio a través de su Sala de Arte en Pica. Es un agrado ser parte de este espacio artístico y cultural; no tengo más que agradecer a Collahuasi por brindar a sus trabajadores la opción que podamos dar a conocer algún talento personal”, añadió.







Por su parte, Christian Salas, Supervisor de Distribución Eléctrica en Collahuasi, precisó que “es fantástico como Roberto nos ha integrado a esta faceta de su vida, que nos invita a apreciar y cuidar el medio ambiente. Nos enorgullece que sea un trabajador de Collahuasi comprometido con el cuidado del planeta. Y, sobre todo, que comparta esa pasión con toda la comunidad. Es un reconocimiento de Collahuasi hacia su persona, que lo motiva a seguir desarrollando su arte”.