Las mujeres tienen miedo de salir o hablar cuando comienzan las represiones de las libertades.

La Dra. Zuhal solía conducir sola al trabajo.

Esta semana, comenzó a tomar un taxi para evitar represalias de los talibanes, que una vez prohibieron a las mujeres conducir. No ayudó. El segundo día de la toma de posesión de los talibanes, un hombre armado talibán sacó del taxi a rastras a la doctora, que no quería usar su nombre completo, y la azotó por filmar el caos que rodeaba las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul a través de su ventana.

“Lloré todo el camino a casa”, dijo.

Desde que tomaron el control de Afganistán, los talibanes han tratado de presentarse como más moderados que cuando estuvieron en el poder por última vez en la década de 1990, cuando su interpretación de línea dura del islam sunita y su trato a las mujeres ayudó a convertirlos en un Estado paria.

Si bien los talibanes se han comprometido públicamente a respetar los derechos de las mujeres dentro de los límites del islam, el grupo no ha elaborado su propia lectura ni ha hecho promesas específicas. Las interpretaciones de la ley islámica varían ampliamente y la posible gama de restricciones está haciendo que muchas personas dentro y fuera de Afganistán teman lo peor para las libertades de las mujeres.

La Dra. Zuhal tenía seis años cuando los talibanes se apoderaron de Kabul por primera vez en 1996, la misma edad que tiene ahora su hija.

“Tengo tantos sueños para ella”, dijo. “Mi vida y mis logros se están rompiendo en dos pedazos frente a mis ojos. No quiero que nunca le pase esto a mi hija”.

Las mujeres ya se están retirando de la esfera pública.

Fawzia Koofi, una franca defensora de los derechos de las mujeres y exparlamentaria que se encuentra en Afganistán, dijo que no podía dar entrevistas en las circunstancias actuales. Fatima Gailani, una de las pocas mujeres que negociaron con los talibanes como parte del gobierno afgano, se negó a comentar.

En Kabul, muchas mujeres jóvenes ni siquiera han usado una burka, y algunas a menudo aparecen en público sin pañuelo en la cabeza. Los barrios más ricos han llegado a parecerse a Occidente, con jóvenes afganos y mujeres mezclándose libremente en cafés inspirados en Starbucks.

Ese es el estilo de vida al que estaba acostumbrada Fatimah Hossaini, una fotógrafa de 28 años. Hasta hace unos días, solía vagar por las calles de Kabul para tomar fotos de mujeres afganas y encontrarse con amigas en cafés y restaurantes. Ahora tiene miedo de aparecer en público.

“¿Qué pasa con todo por lo que luchamos en las últimas dos décadas? Hoy tengo miedo de mostrar mis fotos. Me estoy escondiendo”, dijo Hossaini. “Tuve mi libertad; tuve mi libertad. Íbamos al gimnasio, a restaurantes. A veces no me tapaba el pelo en público. Todo ha cambiado en una semana”.

En Arabia Saudita e Irán, que imponen sus propias versiones de la ley islámica, las limitaciones incluyen códigos de vestimenta para las mujeres y segregación de género en algunos lugares públicos. La vida de las mujeres bajo el gobierno de los talibanes en la década de 1990 era mucho más restrictiva, cuando las mujeres estaban confinadas en sus hogares, se les prohibía la educación y se las obligaba a usar burkas que las cubrían por completo en público.

Las mujeres jóvenes que nacieron después de la invasión estadounidense de 2001 dicen que sus sueños se han hecho añicos de la noche a la mañana.

“Hace una semana, estábamos planeando cómo estudiar y trabajar en el semestre de otoño de la universidad, pero ahora todo el mundo está muerto de miedo. ¡Nuestros sueños se han ido!”, dijo una estudiante.

En su primera conferencia de prensa el martes, el portavoz talibán Zabiullah Mujahid dijo que el grupo, que se autodenomina Emirato Islámico, respetaría los derechos de las mujeres.

“El Emirato Islámico está comprometido con los derechos de la mujer dentro del marco de la Shariah”, o ley islámica, dijo Mujahid. “Queremos asegurarle a la comunidad internacional que no habrá discriminación contra la mujer, pero por supuesto dentro del marco que tenemos. Nuestras mujeres son musulmanas”.

Muchas mujeres afganas siguen sin convencerse de la promesa de los talibanes de respetar sus derechos.

“Aunque dicen que a las mujeres se les permitirá ir a trabajar y recibir una educación, no puedo confiar en ellos, porque sus palabras son ambiguas y porque causaron mucho terror”, dice una funcionaria de 31 años de Kabul que no posee una burka. “Ni siquiera he ido a una tienda. No quiero verlas”.

El comportamiento de los talibanes hacia las mujeres hasta ahora pinta una imagen mixta.

La retórica de los talibanes sobre las mujeres se ha suavizado y el grupo, por ejemplo, dice que las mujeres tienen derecho a la educación. Las escuelas de niñas en algunas zonas están abiertas. Los líderes talibanes en Doha, Qatar, han enviado a sus hijas al extranjero a la universidad.

Pero en algunas áreas de Afganistán que cayeron la semana pasada, los talibanes impusieron rápidamente restricciones a las mujeres, prohibiéndoles salir de casa sin un pariente masculino y obligándolas a usar burkas. Algunos comandantes exigieron a las familias que entregaran a mujeres solteras para que se casaran con sus combatientes.

En Kabul se han pintado o arrancado imágenes de mujeres fuera de los salones de belleza.

El martes, en Kabul, una locutora de Tolo News, el principal canal de noticias de Afganistán, entrevistó a un alto funcionario talibán. Pero al día siguiente, una presentadora empleada por la red de televisión estatal en Kabul apeló a la comunidad internacional después de que se le negara la entrada a su edificio de oficinas, mientras que a sus colegas masculinos se les permitió pasar.

“Quería ir a trabajar y no perdí el valor. Lamentablemente, no me lo permitieron”, dijo la periodista, Shabnam Dawran, en un mensaje de video. “Si la comunidad internacional escucha mi voz, ayúdenos, ya que nuestras vidas están amenazadas”.

Laurel Miller, una exdiplomática estadounidense que se reunió con los talibanes durante las administraciones de Obama y Trump, dijo que era demasiado pronto para interpretar las señales contradictorias, ya que el grupo aún tiene que formar un gobierno y establecer el Estado de Derecho. Es posible que algunas acciones fueran llevadas a cabo por facciones locales, sin dirección desde arriba, dijo.

“Indiscutiblemente quieren legitimidad y dinero. Necesitan acceso a recursos financieros. La pregunta es ¿qué harán a cambio”, dijo, y agregó que es poco probable que incluso el gobierno talibán más progresista imaginable satisfaga los estándares occidentales.

Tras la invasión de 2001, las fuerzas estadounidenses y aliadas invirtieron mucho para promover la igualdad de género. Se reabrieron las escuelas para niñas, las mujeres se matricularon en universidades y se incorporaron al lugar de trabajo. Si bien las áreas rurales se mantuvieron abrumadoramente conservadoras, y rara vez se veía a las mujeres afuera sin la burka azul, se ha producido un cambio visible en las ciudades más grandes, especialmente en Kabul.

Algunos fueron tomados por sorpresa por la toma de posesión de los talibanes. Una joven investigadora no esperaba que Kabul cayera tan rápido cuando fue a la oficina el domingo con una falda corta. Cuando los talibanes se acercaron a la ciudad, ella se encontró atrapada en la oficina, dijo, demasiado asustada para aventurarse a salir al aire libre con ropa que sabía que los combatientes talibanes considerarían inmodesta.

Consideró envolverse en una cortina antes de que un amigo la acompañara a su casa en un automóvil.

Heather Barr, especialista en Afganistán y directora asociada de Human Rights Watch, dijo que no había motivos para creer que los talibanes se habían moderado. “La generación de mujeres que crecieron en los últimos 20 años creció escuchando historias sobre los talibanes, pensando que fue un período horrible y oscuro por el que pasaron sus madres y abuelas y gracias a Dios que nunca experimentarían”, dijo. “Lo impensable se repite después de 20 años”.

