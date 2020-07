Aunque el proceso de retiro aún no comienza, Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, explica que los afiliados y afiliadas tendrán un año para solicitar su dinero y que el será proceso principalmente digital.

Este viernes 24 de julio fue promulgada la ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP. La normativa todavía no se publica en el Diario Oficial, con lo que el proceso de solicitud del dinero aún no comienza.

“Las tres cosas más importantes que todos los afiliados y afiliadas deben tener claro es, primero, que el proceso de retiro aún no comienza. Desde ese día, los afiliados y afiliadas tendrán un año de plazo para solicitar su retiro. En segundo lugar, se tratará de un proceso principalmente digital a través de las páginas de sus administradoras, por lo que no es necesario acercarse a las sucursales. Por último, este proceso es completamente gratis y no requiere intermediarios por lo que hacemos un llamado a no caer en estafas ni entregar sus claves ni datos personales”, explicó Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP.

Una vez que se publique el proyecto en el Diario Oficial, cada persona podrá escoger la modalidad de pago que más le acomode. Para gestionarlo, sólo se requerirá del rut y número de serie del carnet de identidad. Por lo mismo, no será necesario hacer trámites presenciales. “Hacemos un llamado a no ir a las sucursales de las administradoras. Estamos en tiempo de pandemia y es importante cuidarnos, quedarnos en nuestras casas y evitar las aglomeraciones”, agregó Larraín.